AUH ANSES mayo 2026: quiénes pueden perder el beneficio este mes

ANSES puede suspender pagos automáticamente si detecta irregularidades.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cambios clave en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026 que impactan en millones de familias en Argentina. La actualización incluye nuevos montos, controles más estrictos y la posibilidad de perder el beneficio si no se cumplen ciertos requisitos obligatorios.

AUH de ANSES: qué cambia en mayo de 2026

Durante mayo, la AUH presenta modificaciones tanto en los valores a cobrar como en las condiciones necesarias para seguir dentro del sistema. La medida alcanza también a beneficiarios del sistema SUAF, en medio de un proceso de revisión general de datos.

Desde el organismo señalaron que estos controles buscan garantizar que las prestaciones lleguen a quienes realmente cumplen con los criterios establecidos. Por eso, se intensificaron los cruces de información y las verificaciones automáticas.

En este contexto, resulta fundamental que revises tu situación personal para evitar sorpresas en el cobro mensual. Un pequeño error o dato desactualizado puede derivar en la suspensión del beneficio.

Quiénes pueden dejar de cobrar la AUH

ANSES advirtió que algunos titulares podrían quedar excluidos de la AUH si no cumplen con determinadas condiciones. Uno de los principales motivos es no mantener actualizada la información personal o del grupo familiar en la base de datos del organismo. También influye el incumplimiento de controles obligatorios de salud y educación, que forman parte de los requisitos históricos de la asignación. Estos controles son claves para sostener el beneficio.

Además, quienes superen los límites de ingresos establecidos o tengan incompatibilidades con otros programas sociales podrían perder el cobro. En muchos casos, la suspensión se aplica automáticamente tras los cruces de datos.

Nuevos montos y adicionales: cuánto podés cobrar

Para quienes continúan dentro del sistema, mayo llega con montos actualizados. El ingreso total no se limita solo al valor base de la AUH, sino que puede incluir varios componentes adicionales.

Por un lado, se mantiene el esquema del 20% retenido, que se cobra al presentar la libreta con los controles correspondientes. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.

Si no actualizás tus datos, corrés riesgo de perder la AUH.

En algunos casos, la suma de estos ingresos puede representar un aumento significativo en el total percibido. Por eso, es importante considerar todos los componentes al calcular cuánto vas a cobrar.

Bono extraordinario: quiénes pueden acceder

Además de la AUH, ANSES confirmó la existencia de un bono extraordinario que puede alcanzar cifras cercanas a los $600.000. Sin embargo, no se trata de un pago generalizado. Este monto está destinado a casos específicos que incluyen acumulación de beneficios, pagos retroactivos o programas sociales complementarios. Es decir, no todos los titulares de AUH lo van a recibir.

El acceso depende de la situación particular de cada persona y del cumplimiento de requisitos específicos. Por eso, conviene verificar en cada caso si corresponde o no este ingreso adicional.

Cómo saber si seguís cobrando la AUH

Para evitar perder el beneficio, es clave que controles regularmente tu situación en los canales oficiales de ANSES. Allí podés verificar si tus datos están actualizados y si tu asignación sigue activa.

También podés consultar el calendario de pagos, posibles suspensiones o incompatibilidades detectadas en el sistema. Esta revisión anticipada puede ayudarte a resolver problemas antes de que afecten el cobro.