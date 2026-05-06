Jonatan Viale desbarató la última mentira instalada por el oficialismo.

Manuel Adorni está en un momento más que delicado, debido a los múltiples escándalos que lo rodean desde hace un buen tiempo. Lo que empezó con sospechas de corrupción, derivó en una investigación en la Justicia, con datos cada vez más reveladores sobre los gastos que el funcionario hizo sin un asidero económico claro.

Ejemplo de ello fueron las recientes declaraciones del contratista que realizó reformas por 245.000 dólares en su casa country ubicada en Indio Cuá, un testimonio que para la Justicia es muy creíble. En las redes esto impactó de manera muy disímil, a tal punto que hubo cuentas (los famosos "trolls") que difundieron que el hombre encargado de hacer las refacciones sería un "topo kirchnerista" que responde al intendente de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, esto fue echado por tierra por diferentes medios de comunicación, incluyendo el programa que Jonatan Viale conduce en Radio Rivadavia.

Manuel Adorni compareció ante la Cámara de Diputados este último miércoles.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre el más reciente engaño del oficialismo?

"Están carpeteando al pibe este diciendo que es kirchnerista. Por lo menos hagan un mínimo trabajo de búsqueda en Google de poner 'contratista', algo", manifestó furioso Viale, con sus compañeros del estudio coincidiendo en gran medida. Tras ello, leyó algunos de los recientes posteos del contratista, con críticas a Florencia Kirchner; Roberto Baradel y Alberto Fernández. "No parece muy kuka, cortenla por favor", pidió el trabajador de prensa.

Daniel Avellaneda, invitado al ciclo, opinó distinto: "Ha hecho negocios con el intendente de Exaltación de la Cruz...". Lejos de seguirle la corriente, Viale se mostró hastiado: "Bueh, está bien. Caele al contratista". Luego, retrucó: "Pensalo de otra manera: si fuera Cristina que le descubrís 244.000 dólares, ¿qué estarías diciendo?". "No te dan los ingresos con los gastos", insistió.

