Un periodista libertario fue humillado en vivo en el programa de Jonatan Viale: "Es un delito"

Jonatan Viale le salió al cruce a un defensor de Adorni.

Un momento de muchísima tensión se vivió en el programa de Jonatan Viale por Radio Rivadavia, cuando un debate sobre los gastos en la casa de Manuel Adorni terminó con un fuerte cruce en vivo que dejó completamente expuesto a uno de sus panelistas.

La discusión arrancó a partir de las declaraciones del contratista que trabajó en la vivienda del funcionario y que, ante la Justicia, aseguró haber cobrado alrededor de 245 mil dólares por distintas remodelaciones y arreglos. El dato rápidamente generó repercusión política y mediática, especialmente por el monto involucrado.

Jony Viale fue duro contra Adorni

Mientras analizaban el tema al aire, Viale puso el foco en el dinero gastado y lanzó una frase contundente: “Acá lo importante son los gastos, 245 mil dólares”. La discusión parecía seguir un tono relativamente normal hasta que intervino Daniel Avellaneda.

Jonatan Viale le salió al cruce a un defensor de Adorni.

Daniel Avellaneda quiso defender a Adorni

El panelista, identificado públicamente con posiciones cercanas al oficialismo libertario, intentó relativizar la situación y salió a defender al vocero presidencial. “Siempre y cuando sea real lo que dice este tipo que va a tener una causa penal porque no facturó”, afirmó, sugiriendo que el verdadero problema estaría en el contratista y no en Adorni.

Pero la frase que detonó el estudio llegó después. “Todos pagamos algo en negro”, lanzó Avellaneda al aire, intentando quitarle dramatismo al asunto y justificando, de alguna manera, una práctica informal muy extendida.

La reacción de Viale fue inmediata y sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a verlo alineado con varias posturas del Gobierno. El conductor lo frenó en seco y le marcó la gravedad de lo que acababa de decir. “Estás diciendo lo mismo que el contratista, son delitos”, respondió, visiblemente incómodo con la explicación de su compañero.

Lejos de dejarlo pasar, Viale insistió y fue todavía más directo. “¿Está bien o mal?”, preguntó, obligándolo a quedar contra las cuerdas en pleno vivo y generando uno de los momentos más incómodos del programa.

El cruce rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos destacaron el tono con el que Viale decidió confrontar a su panelista. Otros, en cambio, aprovecharon el episodio para volver a discutir sobre los límites de ciertas prácticas naturalizadas en la política y en la vida cotidiana.

Lo cierto es que la discusión dejó expuesta una grieta incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo. Y esta vez, la incomodidad no vino desde afuera, sino desde el propio estudio.