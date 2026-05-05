Potenciar la producción: Formosa impulsa la integración regional con la presentación de la Feria Empresarial del Paraguay

En el marco del apoyo a los productores formoseños, el Gobierno provincial presentará la Feria Empresarial del Paraguay 2026. Con una propuesta que apunta a fortalecer la vinculación comercial entre empresas locales, regionales e internacionales, el objetivo de generar vínculos comerciales concretos entre empresas paraguayas, formoseñas y compradores de distintos países.

Se trata de una plataforma que busca impulsar alianzas estratégicas, facilitar el acceso a nuevos mercados y promover la integración regional, además de consolidar la cooperación entre el sector público y privado. El evento sucederá el miércoles 6 de mayo, a las 9.30 horas en el Galpón “G” del Paseo Costanero.

Según adelantaron desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial, la Rueda Internacional de Negocios contará con la participación de más de 800 empresas, pertenecientes a cerca de 50 sectores productivos y provenientes de más de 20 países. Este nivel de convocatoria posiciona al evento como una instancia clave para el intercambio comercial y el desarrollo de oportunidades en el ámbito internacional, además de permitir a las firmas participantes generar contactos directos con potenciales socios y clientes.

Desde la organización destacaron que en ediciones anteriores ya participaron empresas formoseñas, que lograron establecer vínculos comerciales y explorar nuevas posibilidades de expansión en mercados externos.

En ese sentido, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, el contador Guillermo Arévalo, remarcó que “la participación en la Rueda Internacional de Negocios representa una oportunidad concreta para que las empresas amplíen su red de contactos, accedan a nuevos mercados y generen alianzas estratégicas que potencien su crecimiento”.

Presentación abierta y gratuita

Durante la jornada en la ciudad de Formosa, los organizadores brindarán precisiones sobre la modalidad de inscripción, los rubros que integran la convocatoria y los beneficios específicos para las compañías interesadas en participar. Este encuentro gratuito constituye una oportunidad única para comprender el funcionamiento de un evento internacional que busca consolidar a la provincia como un referente central dentro de la dinámica empresarial de la región.

Asimismo, la actividad funcionará como un escenario ideal para el networking, lo que facilitará a los asistentes el inicio de vínculos estratégicos y la exploración de nuevas posibilidades de cooperación mutua. Al tratarse de un espacio de acceso libre, los interesados podrán obtener información directa sobre cómo integrarse a esta iniciativa, orientada a fortalecer el posicionamiento y la proyección de los actores económicos locales.