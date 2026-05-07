Ernesto Tenembaum reveló el secreto desconocido de Milei y generó preocupación: "Muy grave"

Ernesto Tenembaum reveló el secreto desconocido de Milei y generó preocupación.

El periodista Ernesto Tenembaum lanzó una feroz denuncia contra la cúpula del Gobierno nacional. Con total indignación, el conductor acusó a Javier Milei y a Karina Milei de extorsionar testigos para salvar a Manuel Adorni ante la Justicia y tapar la polémica.

"Ocurre algo que a mí me parece que es realmente muy grave, muy grave de verdad, con el oficialismo, particularmente con la cúpula, con Javier Milei y Karina Milei", arrancó el conductor en Radio con Vos.

Acto seguido, profundizó en la táctica estatal: "Pasaron de encubrir a Manuel Adorni a una etapa superior de eso, que es apretar testigos. Es decir, hay una operación oficial en este momento y no soy el único que lo nota".

Lejos de minimizar el conflicto, Tenembaum destrozó la imagen pública del funcionario. "Ya no tiene que ver solamente con dar el debate sobre que Adorni es honesto, porque es un debate totalmente perdido. Es muy evidente que la honestidad en términos de sus valores no existe", disparó.

Ernesto Tenembaum reveló el secreto desconocido de Milei y generó preocupación.

Las prácticas del Gobierno

Finalmente, cerró el segmento con un detalle alarmante sobre las presiones a Matías Tabar, encargado de la polémica obra. "Lo que tiene que lograr el Gobierno es que los testigos se desdigan. Empiezan a carpetear al contratista de una manera muy burda, muy bruta, muy de ignorantes, muy evidente", detalló el periodista, quien sentenció: "Pero lo importante acá no es si el argumento es bueno, sino generar miedo".