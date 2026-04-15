En plena bronca por las burradas de Milei, Tenembaum tuvo un exabrupto en vivo: "La conch..."

En plena bronca por las burradas de Milei, Tenembaum tuvo un exabrupto en vivo.

El periodista Ernesto Tenembaum lanzó una letal crítica contra el presidente Javier Milei. Con un evidente hartazgo, el conductor desarmó la constante narrativa religiosa de la Casa Rosada, cuestionó el brutal ajuste económico y cerró su columna con un sorpresivo insulto frente a los micrófonos.

El conflicto estalló al analizar las repetidas lecciones de moral del jefe de Estado. "La 'tradición judeo cristiana'. No mentir, ¿no estafar? ¿Me estás jodiendo?", citó el comunicador con muchísima indignación. Para desmentir ese discurso, le recordó al mandatario sus propios escándalos y promesas falsas. "Él dice 'no estafar'. ¿En qué piensa cualquier persona? El caso $LIBRA, la gran estafa de la que participaste. Hablar de mentiras. Dijiste que 10% de inflación en el año y tenés 10% en tres meses", disparó en Radio con Vos.

"Si lo dice la tradición judeo cristiana correte, porque no pertenecés a esta tradición", sentenció.

En plena bronca por las burradas de Milei, Tenembaum tuvo un exabrupto en vivo

Luego, el conductor profundizó en las terribles consecuencias de la asfixia estatal sobre la actividad. "Tenés un problema de que por el ajuste cayó la recaudación. ¿Qué hacés? ¿Más ajuste? ¿Me estás jodiendo? Te va a caer de nuevo la recaudación", advirtió ante sus oyentes. Para el analista, el plan del Gobierno representa un golpe letal. "Donde afecta a la gente, que es donde se pagan impuestos, estás afectando la recaudación y la actividad. Con lo cual, si hacés más ajuste con este plan vas a tener caída de la recaudación", detalló con firmeza.

El exabrupto en medio de la bronca

Lejos de calmar los ánimos, el periodista cerró su intervención con un exabrupto dirigido a la ceguera de los seguidores oficialistas. "Y tenés a los fanáticos insistiendo que la Biblia, la tradición... La tradición judeo cristiana, la concha del mono. ¿Entendés lo que están hablando? Es chino lo que están diciendo", remató, para dejar en evidencia la total desconexión del Gobierno con la cruda realidad del país.