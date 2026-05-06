Entradas para Cindy Cats en Amerika 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Cindy Cats en vivo. (Crédito de foto: Joaco Torres)

El pulso de la Ciudad de Buenos Aires encuentra su epicentro el 26 y 27 de agosto en un lugar con mística propia: Amerika. Cindy Cats, el ensamble que ha sabido redefinir la arquitectura sonora de la escena actual, regresa a sus bases. En el escenario circular de el emblemático Amerika, allí donde nacieron sus primeros acordes, la banda liderada por el virtuosismo técnico y la frescura de la improvisación lanza dos fechas más luego de agotar dos noches de abril, reafirmando por qué son el grupo preferido de los artistas más relevantes del país.

Entradas para Cindy Cats en Amerika

Para quienes buscan ser parte de esta experiencia única, los tickets para las funciones de agosto ya tienen coordenadas definidas. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse únicamente a través de la plataforma Plan Out. El valor de las entradas generales se sitúa en $48,000, a lo que debe sumarse un costo de servicio de $7,200, totalizando $55,200 por ubicación. Dada la velocidad con la que se agotaron las fechas anteriores, se recomienda puntualidad para asegurar un lugar en el emblemático escenario circular de la calle Gascón.

Este regreso a las bases marca un momento bisagra para el ensamble integrado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas. Después de un 2025 consagratorio en estadios, la banda eligió la cercanía de Amerika para profundizar su concepto de "jam session" de alto nivel. La propuesta para agosto promete renovar el setlist y, como es costumbre, sorprender con invitados de lujo que cruzan géneros sin prejuicios.

Póster de Cindy Cats en Amerika. (Crédito de imagen: Cindy Cats)

Nominaciones y logros de Cindy Cats

Las recientes nominaciones a los Premios Gardel como Mejor Álbum en Vivo, Mejor Canción en Vivo por el tema "Sábado" y Mejor Nuevo Artista funcionan como el respaldo definitivo a un proyecto que logra amalgamar la teoría musical con el pulso callejero. En sus últimas presentaciones, la banda navegó desde el folklore de Juan Quintero hasta la potencia urbana de Trueno, e incluso incursionó en la cumbia junto a Un Poco de Ruido.

La cita de agosto en Amerika no será solo un concierto, sino la confirmación de que Cindy Cats es hoy un organismo vivo que redefine el espectáculo en vivo en el país. Entre el groove, la técnica impecable y la mística de un show sin vallas, la invitación está hecha para quienes quieran ser testigos de cómo la música se reinventa en tiempo real.