La construcción en Formosa subió 5,9%, pero no logra despegar del freno nacional: los detalles

El empleo registrado en la construcción en Formosa cayó un 14% interanual en febrero de 2026, según un informe basado en datos del IERIC y el INDEC, en un contexto de retracción de la actividad y menor financiamiento nacional para la obra pública. La paralización de proyectos impulsados por Nación aparece como un factor central en la caída del sector, al cortar el flujo de inversiones que históricamente dinamiza el empleo en la construcción y sostiene la demanda de mano de obra en las provincias.

La provincia registró 2.403 puestos de trabajo, con una pérdida de 392 empleos en relación con el mismo mes del año anterior, lo que refleja la profundidad del retroceso en el sector. En contraste, en la comparación mensual se verificó un leve repunte: el empleo creció un 5,9% respecto de enero, con la incorporación de 134 trabajadores. Sin embargo, este rebote aparece más como una recuperación parcial o estacional que como un cambio de tendencia, ya que el nivel de actividad continúa condicionado por la baja ejecución de obra pública y la falta de nuevos proyectos que sostengan el empleo en el mediano plazo.

Este comportamiento se alinea con una tendencia nacional de mejora mensual, aunque todavía en niveles de actividad históricamente bajos. El análisis de mediano plazo refleja un escenario más crítico; si se compara el nivel actual con noviembre de 2023, previo al cambio de gestión nacional, la provincia presenta una retracción del 46,5%, equivalente a la pérdida de 2.087 puestos laborales en el sector.

Salarios: leve mejora real en la provincia

En relación con el promedio histórico del período 2007-2023, el empleo en la construcción se ubica 55,4% por debajo, posicionando a Formosa entre las jurisdicciones más afectadas del país. En cuanto a los ingresos, el salario promedio en el sector alcanzó los $1.038.774 en febrero de 2026.

Medido en términos reales, esto implicó una leve mejora interanual del 0,5%, lo que ubica a la provincia entre las pocas que lograron sostener el poder adquisitivo dentro de la actividad. El comportamiento del empleo en la construcción en el NEA muestra una tendencia mayoritariamente negativa.

La región del NEA presenta un panorama complejo en materia laboral, destacándose el caso de Corrientes, que registró uno de los descensos más pronunciados con una baja interanual del 25,1%, lo que deja 3.777 empleos. Por su parte, Misiones alcanzó los 4.635 trabajadores en el sector, lo que representa una disminución del 8,6%, mientras que en Chaco se contabilizaron 4.090 puestos, reflejando una caída del 4% en comparación con el año anterior.

En este escenario de retracción generalizada, Formosa ocupa una posición intermedia dentro de la región en términos de variaciones interanuales. No obstante, a pesar de este posicionamiento relativo actual, la provincia evidencia un deterioro más profundo cuando se analiza la evolución de su mercado laboral durante los últimos años.

A nivel país, el empleo en la construcción alcanzó los 355.240 puestos en febrero de 2026, con una leve suba del 0,5% tanto en la comparación mensual como interanual. Sin embargo, el escenario general continúa con una tendencia desfavorable: el nivel de empleo se mantiene 15,9% por debajo de noviembre de 2023 y 9,7% inferior al promedio histórico.