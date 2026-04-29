El regreso de Cindy Cats a Amérika: sold out, invitados de lujo y una jam histórica

Cindy Cats regresó a Amérika con una jam histórica.

Hay lugares que son una especie de punto de origen; para Cindy Cats, Amérika Disco es exactamente eso. Ahí, entre luces nocturnas, pista encendida y esa mezcla caótica entre club y ritual musical, empezó a tomar forma una de las jams más particulares de la escena argentina reciente. Por eso el regreso no podía ser en otro lado.

Este martes Cindy Cats volvió a Amérika con el primero de dos shows completamente agotados, una celebración que tuvo bastante de reencuentro, otro tanto de fiesta y también algo de manifiesto. Volver al lugar donde nació todo para confirmar que el fenómeno ya dejó de ser una curiosidad under y se convirtió en una cita obligada dentro de la nueva música argentina.

La propuesta de Cindy Cats siempre fue difícil de encasillar. No es exactamente una banda, tampoco una simple jam session. Es una plataforma viva donde conviven freestyle, soul, funk, trap, folklore, cumbia y esa lógica de improvisación donde cualquier cosa puede pasar si la energía está bien puesta. En tiempos donde muchos shows parecen calcados, ellos construyeron una experiencia donde lo importante es precisamente lo imprevisible.

Pero esta vez había además un costado solidario que atravesó ambas fechas. En los dos sold out se recibieron (y recibirán) instrumentos musicales en buen estado y alimentos no perecederos para acompañar al taller Juntos a la Par de La Plata, donde se desarrolla el proyecto Voces que Construyen, una iniciativa que trabaja desde la música como herramienta de inclusión y formación comunitaria. La idea no era solamente llenar una sala, sino también transformar esa convocatoria en algo concreto fuera del escenario.

Cómo se vivió el primero de los dos shows de Cindy Cats en Amérika Disco

La noche arrancó con la sensación de que todos sabían que estaban yendo a algo más que un recital. Había clima de evento. De esos shows donde nadie pregunta demasiado qué va a pasar porque justamente ahí está el atractivo.

Uno de los primeros invitados en aparecer fue Fabro, que aportó su impronta dentro de una dinámica donde cada entrada parecía cambiar el pulso del show. Después llegó Ramma, con quien interpretaron la reversión de Bicho de Ciudad, esa lectura renovada del clásico que ambos grabaron para las Spotify Sessions y que logró llevar una canción emblemática hacia otro terreno, más nocturno, más grooveado, pero sin perder la melancolía original.

El folklore también tuvo su momento cuando subió Juan Quintero. Lejos de sentirse como una rareza dentro de una jam urbana, funcionó como una confirmación de la identidad de Cindy Cats, la mezcla no como recurso estético sino como forma natural de hacer música. Lo mismo pasó con Ángela Torres, que se sumó para cantar Favorita, uno de sus temas más reconocidos, en una versión que terminó de romper cualquier frontera entre pop y sesión en vivo.

Ángela Torres cantó Favorita junto a Cindy Cats.

Cuando apareció Trueno, la energía cambió de escala. Con su impronta sudaka, su presencia de barrio y esa capacidad de convertir cualquier beat en declaración, el show entró en otra dimensión. Lo suyo no fue una toma de temperatura del momento actual de la música argentina, donde las fronteras entre géneros ya no importan tanto como la identidad con la que se los habita.

Trueno se lució con su estilo "sudaka" en la jam de Cindy Cats.

Y si algo faltaba para confirmar eso, llegó después. Por primera vez, Cindy Cats hizo una jam de cumbia junto a Un Poco de Ruido. El cruce, que podría haber parecido improbable hace algunos años, se sintió completamente natural. Ahí subieron también Ivonne y FMK, sumando una secuencia que terminó de encender una pista que ya no distinguía entre recital y boliche.

Por primera vez Cindy Cats hizo una jam de cumbia junto a Un Poco de Ruido.

El cierre fue directamente una celebración generacional con una jam dedicada a los hits de Bad Bunny, con el público cantando como si estuviera en una fiesta privada multitudinaria. Pero el verdadero final llegó con una versión refinada, elegante y profundamente groovera de Circo Beat, una forma perfecta de cerrar una noche donde la consigna parecía ser mezclar todo sin perder el pulso.

Cindy Cats entendió algo que muchos proyectos todavía persiguen, que hoy el vivo no compite solo con otros recitales, sino con toda la experiencia cultural alrededor. No alcanza con tocar bien; hay que generar pertenencia, sorpresa, relato. Y quizás por eso su regreso a Amérika tuvo tanto peso simbólico, no fue solo volver a casa, fue demostrar que esa casa ahora les queda chica.