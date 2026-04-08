Del streaming a los estadios: Un poco de ruido debutará en Vélez con un show de 4 horas y muchas sorpresas

Un Poco de Ruido anuncia su llegada al Estadio Vélez el próximo 26 de septiembre con un show que marca un antes y un después en su historia y en la escena musical local. Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio hoy se transforma en un hito cultural: pasar del streaming a tocar frente a 45.000 personas en uno de los estadios más importantes del país.

En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados en Argentina, logrando conectar con distintas generaciones a través de la música y, especialmente, de la cumbia. Con un formato descontracturado, encuentros musicales en vivo y una energía que cruza pantallas, el proyecto logró construir una comunidad masiva que hoy trasciende lo digital.

Ese crecimiento encuentra su punto más alto con este anuncio: del estudio al estadio. El show en Vélez no será solo un recital, sino una experiencia pensada para llevar al vivo todo lo que hizo de Un Poco de Ruido un fenómeno: la cercanía, la espontaneidad, los cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia como banda sonora popular.

Cómo conseguir entradas para Un Poco de Ruido

La preventa de entradas estará disponible desde el jueves 9 de abril a las 16hs con un 15% OFF con tarjeta de Débito Naranja X y 3 Cuotas con interés con tarjeta de Crédito Naranja X. Mientras que la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 16hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de un 15% OFF con tarjeta de Débito Naranja X y 3 Cuotas con interés con tarjeta de Crédito Naranja X a través de AllAccess.

Con una puesta especialmente diseñada para el formato estadio, 4 horas de show, invitados y momentos únicos, la propuesta busca amplificar esa esencia que convirtió al programa en un éxito, ahora frente a miles de personas.

Porque si algo dejó en claro Un Poco de Ruido en este tiempo es que la cumbia no tiene fronteras: está en todos lados, atraviesa generaciones y hoy encuentra su máxima expresión en Vélez, con una fiesta que promete ser histórica. Esta activación forma parte del programa Postales Descubrir BA, mediante el cual la Ciudad se transforma en un escenario abierto para la industria y en un destino que se disfruta las 24 horas.