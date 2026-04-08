Tamara Pettinato confirmó la noticia que muchos pensaban: "Consumo"

Los chats que confirman el vínculo entre Felipe Pettinato y el médico fallecido.

Tamara Pettinato brindó declaraciones contundentes y reveló detalles sobre el vínculo que mantenían su hermano, Felipe Pettinato, y el médico Melchor Rodrigo, cuya relación quedó bajo análisis judicial tras la muerte del doctor.

La panelista explicó cómo surgieron las pruebas que hoy forman parte del expediente. Según relató, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que resultaron clave para reconstruir la dinámica entre ambos. “Se llevan ese día una computadora o dos y celulares. Y de ahí sacan charlas entre ellos y las ponen como prueba en la causa, y esas charlas muestran cómo arreglaban ellos para juntarse en departamentos a drogarse”.

Pettinato aseguró que esos intercambios reflejan acuerdos previos vinculados al consumo de sustancias. “Esto que vemos ahora de cómo organizan fiestas que no son fiestas, pero ahí está la charla entre ellos donde Melchor le dice a Felipe: ‘Bueno, yo te doy la receta, vos andá comprá y te cobro cuatro pastillas’”, detalló. "Felipe tenía que ir, comprar con las recetas que le daba él y a cambio de esa receta el pago era un par de pastillas, se juntaban, le decía ‘bueno, te doy tantos blisters, juntémonos en tu departamento’”, explayó Tamara.

“Bueno, toda esa charla está en los chats que ellos sacan de los dispositivos que secuestraron. Ni siquiera es que nosotros lo sacamos ahora del celular. Ahí prueban qué relación tenían”, sostuvo. “Además están los chats entre ellos donde dicen la dinámica y donde la conclusión de la DATIP dice ‘bueno, la conclusión es que ellos se juntaban a drogarse, que Melchor le cobraba en pastillas, que usaban el metilfenidato como como droga para ponérsela’, básicamente. Esto es lo que yo siempre dije”, dijo sobre conclusiones preliminares de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.

“Era su compañero de consumo, no era su médico. Era médico sí, pero también entiendo que cuando uno cree que los médicos no se drogan o no sé, o siempre se lo vio como a Felipe como el adicto y el otro era el médico que lo quería ayudar... no fue así. No era así”.

La comparación con las "propofest"

Tamara Pettinato reflexionó sobre el proceso judicial y la postura de la familia del médico fallecido. “Los médicos... bueno, ahora con los casos que estamos viendo te das cuenta que los médicos también son personas, también se drogan, también pueden ser adictos. Y siempre trato de, no sé si empatizar es la palabra, pero de no agarrármela con la familia de él”, dijo comparando el caso de Melchor con la muerte del anestesista relacionado con el robo propofol que fue noticia en las últimas semanas.

Felipe Pettinato enfrenta una causa judicial vinculada a la muerte del médico Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022

“Siempre tratan de preguntarme ‘bueno, ¿y qué qué le decís a la familia de Melchor?’. Nada, o sea, tampoco puedo juzgar la decisión de ellos de llevar a Felipe a la justicia y de querer saber qué pasó. Porque en definitiva el juicio este es para tratar de saber qué pasó adentro de ese departamento”. “No se logró por ahora llegar a una conclusión de ‘pasó esto, esto y esto’, por eso la querella dice una cosa, el fiscal otra cosa y nosotros otra cosa. Entiendo que su decisión fue llevarlo a la justicia y saber de esa manera y no preguntarle qué pasó, y nunca vamos a entrar en esa guerra con la familia”, cerró.