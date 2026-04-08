Viviana Canosa tiene todo arreglado para llegar a un histórico canal: "Habría firmado"

La conductora estaba alejada de la pantalla chica.

El nombre de Viviana Canosa volvió a sonar con fuerza en el mundo televisivo luego de varios meses alejada de la pantalla chica, pese a haber recibido distintas propuestas laborales. Según trascendió en las últimas horas, la conductora estaría muy cerca de concretar su regreso a la televisión abierta.

La información fue revelada en el ciclo Ya Fue Todo, donde el periodista Alejandro Castelo aseguró que las negociaciones con El Nueve estarían prácticamente cerradas. De acuerdo a su versión, Canosa habría mantenido una reunión clave con las autoridades del canal y el acuerdo estaría avanzado.

Durante el programa, Castelo explicó los detalles del supuesto proyecto televisivo y cómo sería la dinámica al aire. "El regreso de Viviana a El Nueve. Me dijeron que tuvo una reunión en la que habría firmado. Tienen una serie de programas periodísticos y que con Fabián Doman van a ir cada uno un día de la semana, no van a estar juntos", contó el periodista, dando a entender que se trataría de un formato informativo con conducción rotativa.

Según contó el periodista, la idea sería alternar la conducción semanal, apostando a dos estilos periodísticos diferentes dentro de un mismo proyecto.

La abrupta salida de Canosa

El eventual regreso de la conductora genera expectativa, especialmente porque su última aparición televisiva estuvo marcada por una fuerte polémica mediática. Su salida de la pantalla ocurrió tras el escándalo generado por una denuncia pública que involucró a varias figuras del espectáculo, entre ellas Lizy Tagliani, situación que derivó en repercusiones judiciales.

Desde entonces, Canosa se mantuvo alejada de la televisión, aunque activa en redes sociales y en distintos programas de stream, como el que tiene en Carnaval donde siguió expresando opiniones sobre actualidad política y mediática.