Periodista de Telefe denunció que fue víctima de una insólita estafa: "Avergonzante"

Figura de Telefe queda envuelto en un escándalo.

Un insólito y preocupante episodio sacudió a una figura de Telefe, que decidió salir a contar públicamente el calvario que está atravesando tras ser víctima de una estafa tan moderna como peligrosa.

¿Quién es la figura de Telefe que fue parte de una estafa?

El protagonista es Mariano García, quien denunció que delincuentes utilizaron su identidad para engañar a varias personas a través de redes sociales. La situación no solo lo indignó, sino que también encendió una fuerte alarma sobre el uso de herramientas digitales para cometer delitos.

Mariano García fue víctima de una estafa.

Todo salió a la luz luego de su participación en Pasapalabra, cuando una mujer lo contactó con una pregunta que lo descolocó por completo. “Me preguntó si la conocía”, contó, y a partir de ahí comenzó a descubrir la magnitud del engaño.

Cuando él respondió que no, la mujer le explicó que llevaba meses hablando con alguien que creía que era él. “Se dio cuenta que estaba hablando con otra persona”, relató, visiblemente afectado por la situación.

¿Cómo fue la estafa en la que utilizaron a Mariano García?

El mecanismo era tan simple como efectivo. Según explicó, el estafador iniciaba conversaciones de confianza o incluso románticas hasta lograr que las víctimas le enviaran dinero. “Empezaban con un verso y terminaban pidiendo plata”, detalló.

Pero lo más inquietante llegó después, cuando el periodista profundizó en la modalidad utilizada. Los delincuentes habrían empleado inteligencia artificial para manipular imágenes y hacer más creíble la estafa.

“Con la inteligencia artificial se hace cualquier cosa. Eran fotos mías modificadas”, denunció, evidenciando el nivel de sofisticación del engaño.

La situación escaló aún más cuando reveló un caso puntual que lo dejó especialmente preocupado. “A una mujer le pidieron una foto íntima y después la extorsionaron”, contó, dejando en claro la gravedad del asunto.

A partir de ahí, García decidió investigar por su cuenta y descubrió que no se trataba de un caso aislado. “Le escribí a los seguidores de la cuenta falsa y a todos les hacían lo mismo”, explicó.

El impacto personal también fue fuerte. “Es un poco avergonzante para mí y para las personas que caen”, reconoció, reflejando la mezcla de bronca e impotencia que le genera la situación.

Además, expresó su preocupación por las posibles consecuencias. “¿Y si alguien aparece diciendo que yo lo estafé?”, se preguntó, dejando ver el miedo a que su nombre quede asociado a estos delitos.

Finalmente, dejó una advertencia que resuena en tiempos donde lo digital domina todo. “Las redes están llenas de cazadores y todos somos potenciales presas”, concluyó.