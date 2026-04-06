El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo entró en su recta final este lunes con los alegatos de la defensa. Los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini pidieron la absolución de su cliente, imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Frontini sostuvo que la acusación no logró probar quién inició el fuego ni que Pettinato haya actuado con intención de causar daño. "Si existen dudas, no se puede condenar", afirmó. "Hay una multiplicidad de hipótesis sin comprobar. La única respuesta posible es la absolución", agregó.

El defensor criticó la "teoría del descarte" utilizada por la querella, que representa a la madre de la víctima, Delia Muzio. Según Frontini, ese método "no es un análisis viable" y lo que se generó fue "un escenario de incertidumbre". "El dolo no puede construirse sobre conjeturas", remarcó.

Las dudas sobre la causa de muerte y el origen del incendio

Uno de los ejes del planteo defensista fue poner en cuestión el informe de la autopsia. Frontini señaló que Rodrigo había consumido psicofármacos como zolpidem y metilfenidato combinados, lo que pudo haber provocado una depresión del sistema nervioso central. "No existe certeza científica de que Melchor falleció exclusivamente por el incendio", argumentó.

También cuestionó las pericias de Bomberos, que indicaron que el fuego se originó por una "llama libre" (encendedor, fósforo o papel) y no por un accidente eléctrico. "Hay seis posibles causas", dijo Frontini. "No hay un solo elemento que permita establecer que el inicio del incendio esté en cabeza de Felipe".

El abogado defendió que Pettinato sí intentó ayudar a su amigo: "El pedido de ayuda existió. No se trató de un acting, no se rajó. Lo dijeron los testigos".

La disputa por la condena previa y la calificación legal

Frontini también rechazó el pedido del fiscal Fernando Klappenbach, que había solicitado una pena de cuatro años y siete meses y consideró la posibilidad de un accidente. El defensor objetó que se tomara en cuenta la condena previa de Pettinato por abuso sexual, ya que ese hecho ya fue juzgado. En todo caso, dijo, podría plantearse una unificación de penas.

Además, criticó que la fiscalía haya cambiado la calificación durante el juicio, pasando de estrago doloso a culposo. "El Tribunal no se encuentra habilitado para expedirse ante estos nuevos hechos que nunca fueron objeto de contradicción", aseveró.

Cronología del caso

16 de mayo de 2022 : Melchor Rodrigo muere en un incendio en el departamento de Felipe Pettinato en Belgrano. El médico sufre quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Abril de 2024 : Pettinato es condenado a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple de una menor.

Febrero de 2026 : Comienza el juicio por la muerte de Rodrigo en el Tribunal Oral N°14.

Marzo de 2026 : La querella pide 15 años de prisión. El fiscal Klappenbach solicita 4 años y 7 meses y plantea la hipótesis de accidente.

6 de abril de 2026 : La defensa pide la absolución.

20 de abril de 2026: Se prevé el veredicto, tras las últimas palabras de Pettinato.

Las posturas enfrentadas

La querella, que representa a la madre de la víctima, sostiene que Pettinato inició el fuego intencionalmente y que "no hizo nada" para salvar a Rodrigo. En cambio, la defensa insiste en que no hay pruebas contundentes y que el hecho pudo haber sido accidental. El fiscal, por su parte, se ubicó en un punto intermedio, alejándose de la acusación original de su colega Martín Mainardi.

El debate quedó cerrado y ahora el tribunal deberá dictar sentencia. Pettinato, que nunca declaró durante la instrucción ni en el juicio, aún tiene la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.