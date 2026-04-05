China está dispuesta a cooperar con Rusia para aliviar tensiones en Oriente Medio, dice ministro de Exteriores

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, habla durante una conferencia de prensa al margen de la Asamblea Popular Nacional (APN), en Pekín

​China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ‌ONU y a esforzarse ‌por calmar la situación en Oriente Medio, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica mantenida el domingo.

Wang señaló que la forma fundamental de resolver los problemas de navegación en ​el estrecho de ⁠Ormuz es lograr un alto el fuego lo ‌antes posible, y añadió que China siempre ⁠ha abogado por la ⁠resolución política de los conflictos a través del diálogo y la negociación.

La conversación entre los ministros de Asuntos ⁠Exteriores se produjo antes de la votación ​del Consejo de Seguridad de la ‌ONU, prevista para la próxima ‌semana, sobre una resolución de Baréin destinada a ⁠proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

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Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia ​deberían "adoptar un ‌enfoque objetivo y equilibrado y tratar de ganarse una mayor comprensión y apoyo de la comunidad internacional", dijo Wang a Lavrov, según un comunicado de su ministerio.

Un comunicado del ⁠Ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicó que los ministros debatieron formas de lograr un rápido alto el fuego e "iniciar un diálogo político-diplomático".

"Se expresó satisfacción por la coincidencia en los enfoques de Rusia y China sobre la mayoría de las cuestiones de la agenda global, incluida ‌la situación en torno a Irán, relacionada con la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra ese país", señaló.

China ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego en la región del Golfo ‌y Oriente Medio, instando a poner fin a los combates que se prolongan desde hace más de un ‌mes y que ⁠han cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, una arteria marítima fundamental ​para el transporte de petróleo y gas.

Con información de Reuters