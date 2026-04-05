China está dispuesta a cooperar con Rusia para aliviar tensiones en Oriente Medio, dice ministro de Exteriores

China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y a esforzarse por calmar la situación en Oriente Medio, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica mantenida el domingo.
Wang señaló que la forma fundamental de resolver los problemas de navegación en el estrecho de Ormuz es lograr un alto el fuego lo antes posible, y añadió que China siempre ha abogado por la resolución política de los conflictos a través del diálogo y la negociación.
La conversación entre los ministros de Asuntos Exteriores se produjo antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para la próxima semana, sobre una resolución de Baréin destinada a proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.
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Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deberían "adoptar un enfoque objetivo y equilibrado y tratar de ganarse una mayor comprensión y apoyo de la comunidad internacional", dijo Wang a Lavrov, según un comunicado de su ministerio.
Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicó que los ministros debatieron formas de lograr un rápido alto el fuego e "iniciar un diálogo político-diplomático".
"Se expresó satisfacción por la coincidencia en los enfoques de Rusia y China sobre la mayoría de las cuestiones de la agenda global, incluida la situación en torno a Irán, relacionada con la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra ese país", señaló.
China ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego en la región del Golfo y Oriente Medio, instando a poner fin a los combates que se prolongan desde hace más de un mes y que han cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, una arteria marítima fundamental para el transporte de petróleo y gas.
Con información de Reuters