Obras clave en Ruta 9: Vialidad Provincial de Formosa refuerza la seguridad vial ante la ausencia de Nación

La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre las intervenciones realizadas para mejorar la circulación en la Ruta Provincial Nº 9, tramo que une Lucio V. Mansilla con El Colorado, tras los reclamos de usuarios particulares y transportistas de cargas y pasajeros por el estado del camino.

En esta línea, el titular del organismo, Javier Caffa, detalló mediante un informe remitido a la Defensoría del Pueblo que se ejecutaron tareas de bacheo superficial y profundo, reconstrucción de calzada en sectores críticos, además del mantenimiento de banquinas y limpieza de alcantarillas. Según se indicó, estas acciones permiten actualmente un tránsito más seguro y fluido en esa traza provincial.

En paralelo, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales a nivel país. Tras participar del primer plenario de Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en Catamarca, señaló que representantes de distintas provincias coincidieron en la falta de mantenimiento y en el incremento de los siniestros viales, en un contexto de escasa intervención del Gobierno nacional.

Gialluca remarcó que la reducción de la inversión en infraestructura vial tiene efectos acumulativos y que la postergación del mantenimiento eleva significativamente los costos futuros. En ese sentido, indicó que el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída cercana al 80% en términos reales en 2024 respecto al año anterior, tendencia que se mantiene en los ejercicios siguientes.

También, sostuvo que, pese al aumento en la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, destinado a financiar obras viales, los recursos no se traducen en mejoras en la red. Esta situación, afirmó, impacta en mayores costos logísticos, menor velocidad de circulación y un incremento sostenido de la siniestralidad.

Finalmente, advirtió que el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales deja fuera a los corredores que atraviesan Formosa, lo que aumenta la preocupación por el deterioro de la infraestructura vial y la falta de inversión necesaria para garantizar la seguridad y conectividad de la provincia.

Presencia formoseña en el Consejo Vial Federal

En marzo de 2026, durante la primera reunión anual del Consejo Vial Federal, se renovaron las autoridades del organismo: la presidencia quedó a cargo de Mendoza, la vicepresidencia primera fue asumida por Tierra del Fuego, y la vicepresidencia segunda recayó en Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa (DPV).

La designación de Caffa representa un reconocimiento destacado de la participación formoseña en la conducción del Consejo, fortaleciendo la articulación interprovincial en materia de infraestructura vial y brindando a Formosa un rol estratégico en la planificación y coordinación de políticas para la red de rutas nacionales y provinciales.

El Consejo Vial Federal es un espacio de coordinación en Argentina que reúne a los responsables del área vial de todas las provincias y trabaja en conjunto sobre temas de infraestructura, mantenimiento, planificación y políticas públicas relacionadas con las rutas y caminos del país.