Se conoció el futuro de Mauro Icardi en medio del escándalo mediático: "Le quiero informar"

El periodista turco habló sobre el delantero argentino.

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray volvió a quedar en duda en medio de versiones cruzadas sobre una posible salida del delantero argentino del club turco. Con el contrato acercándose a su etapa final, los rumores crecieron en redes sociales y medios deportivos, alimentando la incertidumbre entre los hinchas. Sin embargo, un periodista muy cercano al entorno del Galatasaray salió a aclarar la situación y aportó información que sorprendió.

"Hay noticias absurdas. Dicen que Mauro Icardi se va, que se despide de Galatasaray, pero no es el caso. Le quiero informar a los fans de Icardi que a él le encanta vivir en Turquía y jugar en el Galatasaray. Solo hay una cosa que le pasa y es que se entristece cuando no marca goles", comenzó diciendo el periodista.

Las declaraciones buscaron desactivar las versiones que hablaban de una salida inminente del futbolista, dejando en claro que el delantero mantiene un fuerte vínculo tanto con el club como con la vida en Turquía. Según el comunicador, Icardi se siente cómodo en Estambul y mantiene una conexión especial con la hinchada, que lo convirtió en uno de los grandes ídolos recientes del equipo.

El futuro de Mauro en el Galatasaray

Siguiendo con la línea de bajar la intensidad sobre una posible salida, el periodista reconoció sobre el futuro de Icardi que: "Una generación de niños de 7 u 8 años creció con él en el Galatasaray. Los hinchas lo adoran. Hay un gran vínculo entre el club y él. Hace unos días Mauro fue al lanzamiento del patrocinador oficial de nuestro Galatasaray".

El último posteo de Mauro Icardi sobre el Galatasaray

El periodista también reveló detalles del clima interno dentro del club y del rol que ocupa el delantero en el vestuario y en los eventos institucionales. Incluso, habló de lo sucedido en el último evento del Galatasaray: "Habían muchos jugadores y todos estaban contentos. Mauro estaba de buen humor e incluso bromeó con el presidente. Nuestro patrocinador oficial dijo que si se gana el campeonato se regalan 5 departamentos. A lo que Icardi, en tono de broma, dijo: Que sean 6. Y ese número subió a 6 e Icardi dio su palabra de Campeón".

Para cerrar, el comunicador señaló: "Hay apoyo en las redes sociales para él. Creen en él. Su mirada es la de un capitán guerrero y con determinación. Recientemente, el directivo del Galatasaray anunció que negociarán con Mauro Icardi al final de la temporada y afirmó que permanecerá con ellos si Mauro desea continuar".