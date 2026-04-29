Intendentes de PBA le exigieron a Milei la plata del servicio alimentario escolar

Más de 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires le exigieron a través de una nota formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello que Nación vuelva a otorgar los fondos correspondientes al Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que alimenta más de 2 millones y medio de niños y adolescentes. Así, el peronismo gana terreno en la calle en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno libertario y de una galopante crisis económica que ya sufre todo el país.

Sobre el Servicio Alimentario Escolar, el análisis de su evolución presupuestaria en términos reales permite advertir una "insuficiencia en los montos asignados por el Gobierno Nacional para sostener su nivel de prestación". Durante 2024, el financiamiento nacional alcanzó los $70.500.000.000, cifra inferior a los $104.939.000.000. En 2025, se solicitaron $130.939.000.000, y Nación aportó $77.523.380.480. De 2024 a 2025 el aporte de Nación a la Provincia "aumentó solo en un 10%, mientras que la inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue de 55,9%".

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Para 2026, y considerando la evolución de los precios, "el requerimiento estimado asciende a $177.000.000.000"; sin embargo, la propuesta vigente contempla un monto de "$80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal del 4%, muy por debajo de la dinámica inflacionaria observada", indicaron en la nota presentada.

En contraste, la Provincia de Buenos Aires dispuso para el mismo período una suba del 30% en la inversión destinada al SAE, sosteniendo y fortaleciendo el sistema alimentario en un contexto de creciente demanda. "Esta diferencia en la evolución de los recursos evidencia la necesidad de revisar el esfuerzo relativo entre jurisdicciones, a fin de garantizar un esquema de financiamiento equitativo y sostenible", alegaron.

Una análisis social actual

Por otra parte, los intendentes realizaron un análisis de la situación social actual que presenta indicadores que reflejan un escenario de creciente vulnerabilidad. Desde diciembre de 2023, se registra una disminución sostenida del empleo formal, con una pérdida acumulada de “304.322 puestos de trabajo registrados a nivel nacional”, de los cuales “más de 71.000 corresponden a la Provincia de Buenos Aires”, indica la nota presentada. Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares evidencia que aproximadamente el 30% de los ingresos de los deciles más bajos proviene de fuentes no laborales, lo que da cuenta de una estructura de ingresos caracterizada por la precariedad y una alta dependencia de mecanismos de asistencia.

De acuerdo a datos del INDEC, la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo alcanzó en febrero de 2026 los $658.011, mientras que la Canasta Básica Total ascendió a $1.434.464, con variaciones interanuales del 32,8% y 30,4% respectivamente, lo que evidencia el peso significativo de los alimentos en la estructura de gastos de los hogares.

En materia de precios, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 alcanza el 293%, con especial impacto en el rubro alimentos. Esta dinámica se refleja, entre otros indicadores, en que el 43% de las compras de alimentos se realizan mediante tarjeta de crédito, evidenciando dificultades crecientes en el acceso a bienes esenciales.

Por su parte, el Buenos Aires, 29 de abril de 2026 informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina señala que solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto enfrenta algún tipo de inseguridad alimentaria.