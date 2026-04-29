Con el show en Diputados, Milei dio un mensaje para la interna y en el Gobierno se resignan: Adorni se queda hasta diciembre de 2027

Javier Milei montó un show en el Congreso que funcionó como un mensaje para la interna y en el Gobierno ya se resignan: Manuel Adorni se quedará hasta diciembre de 2027. Los karinistas quedaron conformes con la ponencia del jefe de Gabinete. "Estuvo súper sólido", expresaron a El Destape. El resto cree que la situación de Adorni es irreversible.

El Presidente y su hermana, Karina Milei, armaron la ratificación definitiva: Adorni se queda todo el mandato como jefe de Gabinete de ministros. Y no hay vuelta atrás. Un mensaje, sobre todo, para Patricia Bullrich.

El pedido de los Milei a los ministros para que estuvieran presentes en el Congreso dio resultado: hubo presencia del 100% de los funcionarios. Y se sumaron otros más, como Santiago Caputo y Bullrich.

El Gobierno intenta con esta ponencia de Adorni dar por terminado el capítulo de la corrupción. Habrá que esperar resoluciones en la fiscalía de Gerardo Pollicita y el juzgado de Ariel Lijo. Hoy el final del caso no parece cercano.

Mientras hablaba Adorni, Pollicita pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones que determine si hay diferencias entre los ingresos y los gastos de Adorni. Es que hasta ahora detectó movimientos por US$104.600 sin respaldo documental.

La diputada Marcela Pagano, en una jugada que generó ruido, se presentó en Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni para denunciar que el jefe de Gabinete y Marcelo Grandio son socios en una empresa offshore.

Esta vez, el mensaje elegido del Gobierno para las excusas de Adorni fue: "No cometí ningún delito y voy a probarlo ante la justicia". En el oficialismo trataron de que el jefe de Gabinete no cometa errores sobre sus problemas personales ante la Justicia e intentan revertir aquella fallida conferencia de prensa.

Con un Santiago Caputo mayormente escondido tras las cortinas de los palcos y una Karina Milei ovacionada al coro de "olé olé olé, Kari, Kari" de los diputados violetas, el mensaje del Gobierno sobre la interna también sirvió para reivindicar al karinismo, que se atribuye el triunfo electoral de octubre de 2025.

Karina Milei cree que los casos que sacuden a Adorni son un mensaje para ella, principal protectora del exvocero. Por eso buscó esta ovación y este protagonismo para defender a una persona plena de su riñón político como el jefe de Gabinete. En el entorno de la Secretaria General de Presidencia fueron contundentes al responder sobre su satisfacción con la ponencia de Adorni: "Estamos muy conformes", dijeron a El Destape. Fin.