Polémica en San Luis: una madre denunció que su hijo encontró vidrio en una vianda escolar

El Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) del gobierno de Claudio Poggi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la madre de un alumno denunciara en redes sociales que la vianda entregada a su hijo habría contenido un vidrio. El Destape intentó comunicarse con el equipo de prensa del Gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

El hecho habría ocurrido en la Escuela N° 77 “Maestros Puntanos”, ubicada en la ciudad de San Luis. Según informó El Diario de la República, la denunciante publicó el caso en su perfil de Facebook y aseguró que su hijo, alumno del nivel primario, encontró un vidrio mientras comía.

De acuerdo con ese relato, luego envió un mensaje a la directora del establecimiento junto con fotografías que respaldarían su relato y recibió una breve respuesta: “Gracias por avisar”.

“Mi preocupación es que puede haber vidrios más chiquitos que el que encontró mi hijo”, agregó la madre en su publicación, donde además reclamó que las autoridades “tomen cartas en el asunto”.

Por otra parte, señaló una presunta irregularidad en la identificación de la vianda. Según indicó, el recipiente plástico entregado a su hijo tenía escrita a mano en la tapa la leyenda “sin lácteo”, cuando en realidad debía recibir una preparación sin gluten debido a su diagnóstico de celiaquía.

Agregar un parrafo más analitico que diga que esto se suma a la situación que se vivio hace semanas a tras con una vianda en mal estado y que El Destape intento averiguar sobre esta situación sin lograr una respuesta por parte del gobierno de claudio poggi.

El episodio se suma a los cuestionamientos registrados semanas atrás por la entrega de una vianda en presunto mal estado, situación que también generó preocupación entre familias y repercusión pública sobre el funcionamiento del programa alimentario. Ante aquella denuncia, El Destape intentó obtener una respuesta oficial del gobierno de Claudio Poggi, pero tampoco recibió contestación.

De denuncia tras denuncia

A comienzos de marzo, distintos medios locales replicaron imágenes difundidas en redes sociales por el dirigente político y social Daniel Sosa, referente del Movimiento Evita en la provincia, sobre la calidad de las viandas entregadas en una escuela primaria de La Toma, departamento Pringles. En las publicaciones se observaban, entre otras preparaciones, un sándwich con una sola feta de queso y una tarta individual con escasa cantidad de relleno.

El asistente de educación especial provincial y dirigente del Partido Justicialista en Junín, Guillermo “Willy” Braun, sostuvo ante El Destape que la situación no se limita al departamento Pringles, sino que expone deficiencias estructurales en el sistema educativo puntano. “Ninguna escuela de San Luis tiene un comedor. Muchas veces los chicos comen en los mismos bancos donde estudian”, afirmó.

En la misma línea, este medio recogió el testimonio de un padre de Merlo, quien aseguró que sus hijas rechazan parte de los alimentos entregados por problemas vinculados a la preparación y cocción de las comidas.

En esta misma línea, el dirigente aseguró que la comida se transporta en remises hacia las instituciones educativas, por lo que "se está entregando comida en un lugar que no tiene las condiciones sanitarias que corresponden para los chicos".

Sin embargo, no es la primera vez que el PANE se encuentra en el centro de la polémica: durante el 2025 se reportaron numerosos casos de intoxicación en distintos puntos de la provincia, sin respuesta oficial por parte del Gobierno provincial frente a las denuncias de las decenas de familias afectadas. Entre los principales casos se destacan el 25 de marzo, en la escuela técnica N° 15 Agustín Mercau de Villa Mercedes, 70 alumnos intoxicados con salmonella, así como también alumnos en la ex Bellas Artes que encontraron gusanos en sus viandas.