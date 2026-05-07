Rosario Central vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

Por el torneo del Apertura, se enfrentan El Canalla y el Rojo el domingo 10 de mayo, a las 15:00 (hora Argentina). En el estadio Gigante de Arroyito, se disputarán la clasificación a los Cuartos de Final.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente se impuso por 1 a 0.

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Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)

: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)

: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero) Fase de Grupos : Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)

: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero) Fase de Grupos : Aldosivi 1 vs Rosario Central 1 (7 de febrero)

: Aldosivi 1 vs Rosario Central 1 (7 de febrero) Fase de Grupos : Rosario Central 2 vs Barracas Central 0 (15 de febrero)

: Rosario Central 2 vs Barracas Central 0 (15 de febrero) Fase de Grupos : Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero)

: Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero) Fase de Grupos : Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)

: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero) Fase de Grupos : Newell`s 0 vs Rosario Central 2 (1 de marzo)

: Newell`s 0 vs Rosario Central 2 (1 de marzo) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)

: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo) Fase de Grupos : Rosario Central 2 vs Banfield 1 (14 de marzo)

: Rosario Central 2 vs Banfield 1 (14 de marzo) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo)

: Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo) Fase de Grupos : Rosario Central 2 vs Atlético Tucumán 1 (4 de abril)

: Rosario Central 2 vs Atlético Tucumán 1 (4 de abril) Fase de Grupos : Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)

: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril) Fase de Grupos : Rosario Central 2 vs Sarmiento 1 (19 de abril)

: Rosario Central 2 vs Sarmiento 1 (19 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 1 vs Rosario Central 2 (24 de abril)

: Estudiantes (RC) 1 vs Rosario Central 2 (24 de abril) Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Tigre 1 (3 de mayo)

Los resultados de Independiente en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Independiente 1 vs Estudiantes 1 (23 de enero)

: Independiente 1 vs Estudiantes 1 (23 de enero) Fase de Grupos : Newell`s 1 vs Independiente 1 (27 de enero)

: Newell`s 1 vs Independiente 1 (27 de enero) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Vélez 1 (31 de enero)

: Independiente 1 vs Vélez 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Platense 0 vs Independiente 1 (8 de febrero)

: Platense 0 vs Independiente 1 (8 de febrero) Fase de Grupos : Independiente 2 vs Lanús 0 (13 de febrero)

: Independiente 2 vs Lanús 0 (13 de febrero) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 3 vs Independiente 2 (21 de febrero)

: Independiente Riv. (M) 3 vs Independiente 2 (21 de febrero) Fase de Grupos : Gimnasia (Mendoza) 1 vs Independiente 1 (24 de febrero)

: Gimnasia (Mendoza) 1 vs Independiente 1 (24 de febrero) Fase de Grupos : Independiente 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de febrero)

: Independiente 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de febrero) Fase de Grupos : Independiente 4 vs Unión 4 (10 de marzo)

: Independiente 4 vs Unión 4 (10 de marzo) Fase de Grupos : Instituto 2 vs Independiente 1 (16 de marzo)

: Instituto 2 vs Independiente 1 (16 de marzo) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Talleres 2 (21 de marzo)

: Independiente 1 vs Talleres 2 (21 de marzo) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Racing Club 0 (4 de abril)

: Independiente 1 vs Racing Club 0 (4 de abril) Fase de Grupos : Boca Juniors 1 vs Independiente 1 (11 de abril)

: Boca Juniors 1 vs Independiente 1 (11 de abril) Fase de Grupos : Independiente 3 vs Defensa y Justicia 1 (18 de abril)

: Independiente 3 vs Defensa y Justicia 1 (18 de abril) Fase de Grupos : Dep. Riestra 2 vs Independiente 0 (24 de abril)

: Dep. Riestra 2 vs Independiente 0 (24 de abril) Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Independiente 2 (2 de mayo)

Horario Rosario Central e Independiente, según país