Rosario Central vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

Por el torneo del Apertura, se enfrentan El Canalla y el Rojo el domingo 10 de mayo, a las 15:00 (hora Argentina). En el estadio Gigante de Arroyito, se disputarán la clasificación a los Cuartos de Final.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente se impuso por 1 a 0.
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Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Rosario Central en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
- Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Rosario Central 1 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Barracas Central 0 (15 de febrero)
- Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero)
- Fase de Grupos: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)
- Fase de Grupos: Newell`s 0 vs Rosario Central 2 (1 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
- Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Banfield 1 (14 de marzo)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo)
- Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Atlético Tucumán 1 (4 de abril)
- Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
- Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Sarmiento 1 (19 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 1 vs Rosario Central 2 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Tigre 1 (3 de mayo)
Los resultados de Independiente en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Estudiantes 1 (23 de enero)
- Fase de Grupos: Newell`s 1 vs Independiente 1 (27 de enero)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Vélez 1 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Platense 0 vs Independiente 1 (8 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente 2 vs Lanús 0 (13 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Independiente 2 (21 de febrero)
- Fase de Grupos: Gimnasia (Mendoza) 1 vs Independiente 1 (24 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente 4 vs Unión 4 (10 de marzo)
- Fase de Grupos: Instituto 2 vs Independiente 1 (16 de marzo)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Talleres 2 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Racing Club 0 (4 de abril)
- Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Independiente 1 (11 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente 3 vs Defensa y Justicia 1 (18 de abril)
- Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs Independiente 0 (24 de abril)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Independiente 2 (2 de mayo)
Horario Rosario Central e Independiente, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas