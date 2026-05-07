Tragedia: una reconocida periodista murió en un incendio.

El mundo del periodismo atraviesa horas de profundo dolor. La reportera dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, murieron a causa de un feroz incendio en un edificio de Manhattan. Los rescatistas descubrieron una escena desgarradora en el lugar del desastre: ambas mujeres fallecieron abrazadas en un intento desesperado por escapar del fuego y el humo mortal.

El dramático incidente ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo. Las llamas iniciaron en el primer piso de la torre residencial y avanzaron con suma velocidad hacia los niveles superiores. Ante la desesperación, la comunicadora y su mamá de 73 años buscaron la salida por las escaleras de emergencia, pero la densa cortina tóxica bloqueó su camino. En medio del caos, el padrastro de la víctima logró sobrevivir, mientras que los bomberos también encontraron el cuerpo sin vida de Bella, la pequeña perra chihuahua de la escritora.

Además de ellas, el siniestro dejó otra víctima fatal y catorce heridos.

Su trayectoria

La profesional emigró a la ciudad de Nueva York en su adolescencia y forjó su trayectoria tras obtener su título en el Lehman College. Su salto a la fama ocurrió en la redacción de People en Español, lugar donde debutó como pasante en 2004 y escaló hasta la cima como editora de moda y belleza. A lo largo de su carrera, entrevistó a figuras mundiales como Shakira o Enrique Iglesias, y colaboró con medios de la talla de US Weekly.

Tragedia: una reconocida periodista murió en un incendio.

Su partida repentina dejó un enorme vacío en la industria. Desde las redes sociales oficiales de la revista, sus excompañeros compartieron un emotivo mensaje final para honrar su memoria. "Hoy no solo despedimos a una periodista, sino a alguien que fue familia, parte de nuestra historia", publicaron con evidente tristeza para despedir a una verdadera referente del rubro.