Identidad de género y amor queer: la nueva película española que arrasa en Netflix

Mi Querida Señorita es uno de los filmes más vistos de Netflix.

Netflix tiene entre sus productos más vistos a una película española que cuenta una historia atrapa y genera empatía en mismos niveles. Bajo la dirección de Fernando G. Molina y con guion de Alana S. Portero, llegó a la plataforma el pasado abril la nueva versión de Mi querida señorita.

Esta adaptación libre del clásico de 1972, producida por Suma Content, cuenta con el protagonismo de Elisabeth Martínez y profundiza en temáticas de identidad de género e intersexualidad. La trama sigue a Adela Castro, una mujer que reside en un entorno conservador y cuya vida cambia drásticamente al enamorarse de su empleada, Isabelita.

Tras una consulta médica, Adela descubre una realidad biológica que su familia le había ocultado desde el nacimiento: posee genitales masculinos. La película aborda su proceso de autodescubrimiento en un contexto social que siempre la definió bajo parámetros femeninos.

El proyecto fue anticipado por la plataforma en 2024 y tuvo su presentación oficial en el Festival de San Sebastián. Esta versión contemporánea del clásico de Portero busca reinterpretar la historia original desde una perspectiva actual, manteniendo el peso dramático de la búsqueda de identidad en una España de provincias.

Qué es la intersexualidad

La intersexualidad describe una diversidad de rasgos biológicos -ya sean cromosómicos, genitales o gonadales- que no coinciden con las definiciones tradicionales de masculino o femenino. Aunque comúnmente el sexo se asigna al nacer basándose en la apariencia externa, existen casos de genitales ambiguos que ocurren en aproximadamente uno de cada 2000 a 4500 nacimientos.

Mi Querida Señorita.

Más allá de la anatomía visible, esta condición puede manifestarse a través de variaciones hormonales o cromosómicas que no siempre son evidentes de inmediato. Si bien la mayoría de las personas intersexuales mantienen el sexo asignado en su infancia, algunas desarrollan una identidad de género distinta al crecer, evidenciando la complejidad entre la biología y la vivencia personal.

Elenco completo de Mi Querida Señorita

Elisabeth Martínez

Anna Castillo

Paco León

Nagore Aranburu

Manu Ríos

Eneko Sagardoy

Lola Rodríguez

María Galiana

Delphina Bianco

Otra película queer para disfrutar en Netflix

Soltero en Navidad, dirigida por Michael Mayer, narra la historia de Peter, quien busca evadir los comentarios familiares sobre su soltería durante las fiestas. Para lograrlo, persuade a Nick, su mejor amigo, de acompañarlo a casa y fingir una relación sentimental ante sus parientes. La trama se desarrolla en un viaje festivo donde la línea entre la amistad y el romance comienza a desdibujarse bajo la presión de las tradiciones navideñas.