Trump dice que Irán "debería ondear la bandera blanca de la rendición"

Por Steve Holland
WASHINGTON, 5 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump menospreció el martes la capacidad militar de Irán y dijo que Teherán "debería ondear la bandera blanca de la rendición", pero que es demasiado orgulloso para hacerlo.
Trump dijo a periodistas en el Despacho Oval que el ejército iraní se ha visto reducido a disparar "pistolas de juguete" y que Teherán, en privado, quiere llegar a un acuerdo a pesar de sus amenazas en público.
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"Juegan a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?", agregó.
Trump elogió profusamente el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes en la región. "Es como un pedazo de acero. Nadie va a desafiar el bloqueo. Y creo que está funcionando muy bien".
Cuando se le preguntó qué tendría que hacer Irán para violar el alto el fuego, Trump respondió: "Bueno, ya lo sabrás, porque te lo diré (...) Saben lo que no deben hacer".
"Si esto fuera una pelea, la detendrían", dijo Trump.
(Reporte de Steve Holland y Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)