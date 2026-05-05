Trump dice que Irán "debería ondear la bandera blanca de la rendición"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento para firmar un memorándum en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Por Steve ​Holland

WASHINGTON, 5 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump menospreció ‌el martes ‌la capacidad militar de Irán y dijo que Teherán "debería ondear la bandera blanca de la rendición", pero que es demasiado orgulloso para ​hacerlo.

Trump dijo ⁠a periodistas en el ‌Despacho Oval que el ⁠ejército iraní ⁠se ha visto reducido a disparar "pistolas de juguete" y que ⁠Teherán, en privado, quiere ​llegar a un acuerdo ‌a pesar de ‌sus amenazas en público.

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"Juegan ⁠a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y ​quién ‌no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?", agregó.

Trump elogió profusamente el bloqueo estadounidense ⁠de los puertos iraníes en la región. "Es como un pedazo de acero. Nadie va a desafiar el bloqueo. Y creo que está funcionando muy bien".

Cuando ‌se le preguntó qué tendría que hacer Irán para violar el alto el fuego, Trump respondió: "Bueno, ya lo ‌sabrás, porque te lo diré (...) Saben lo que no deben ‌hacer".

"Si esto ⁠fuera una pelea, la detendrían", dijo Trump.

(Reporte ​de Steve Holland y Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)