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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 5 de mayo 2026

En VIVO - Actualizado hace 23 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 5 de mayo de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 5 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4088

  • 1: 4088
  • 2: 8506
  • 3: 9570
  • 4: 3451
  • 5: 5556
  • 6: 3969
  • 7: 7236
  • 8: 5046
  • 9: 8883
  • 10: 6096
  • 11: 3847
  • 12: 9393
  • 13: 1131
  • 14: 1213
  • 15: 3176
  • 16: 5709
  • 17: 5736
  • 18: 0846
  • 19: 2370
  • 20: 7387

Letras de la Nacional: OBLR

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 8977

  • 1: 8977
  • 2: 3621
  • 3: 9199
  • 4: 5006
  • 5: 2973
  • 6: 1371
  • 7: 4759
  • 8: 6178
  • 9: 6577
  • 10: 5791
  • 11: 2751
  • 12: 3307
  • 13: 5158
  • 14: 3661
  • 15: 7637
  • 16: 0038
  • 17: 7585
  • 18: 5981
  • 19: 2970
  • 20: 4544

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3104 

  • 1: 3104
  • 2: 4375
  • 3: 4171
  • 4: 4190
  • 5: 3054
  • 6: 5707
  • 7: 5139
  • 8: 9984
  • 9: 1726
  • 10: 9429
  • 11: 3483
  • 12: 8503
  • 13: 8184
  • 14: 3869
  • 15: 0602
  • 16: 5672
  • 17: 8027
  • 18: 8644
  • 19: 9371
  • 20: 0385

Letras de la Nacional: CLNY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 2519

  • 1: 2519
  • 2: 4149
  • 3: 4414
  • 4: 5242
  • 5: 6487
  • 6: 8902
  • 7: 2498
  • 8: 5989
  • 9: 2090
  • 10: 9197
  • 11: 6621
  • 12: 2960
  • 13: 8237
  • 14: 5865
  • 15: 6790
  • 16: 8124
  • 17: 4086
  • 18: 8637
  • 19: 4981
  • 20: 9688

15:28 | 04/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 3 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

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13:04 | 04/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 4 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy luns 4 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 4 de mayo de 2026.

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17:01 | 03/05/2026

Telekino 2426: resultados del sorteo del 3 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2426. Jugada correspondiente al domingo 3 de mayo.

Resultados del sorteo de Telekino 2425 del domingo 3 de mayo.

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09:23 | 01/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 1 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 1° de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de mayo de 2026.

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10:33 | 30/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 30 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 30 de abril de 2026.

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21:25 | 29/04/2026

Quini 6: resultados del miércoles 29 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.369 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.369 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de abril de 2026.

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13:59 | 29/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 29 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 29 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de abril de 2026.

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14:33 | 28/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 28 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 28 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de abril de 2026.

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21:26 | 26/04/2026

Quini 6: resultados del domingo 26 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.

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14:46 | 26/04/2026

Telekino 2425: resultados del sorteo del 26 de abril

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2425. Jugada correspondiente al domingo 26 de abril.

Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 26 de abril.

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10:42 | 24/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 24 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 24 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 24 de abril de 2026.

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13:10 | 23/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 23 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 23 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 23 de abril de 2026.

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21:27 | 22/04/2026

Quini 6: resultados del miércoles 22 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.

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12:50 | 22/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 22 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de abril de 2026.

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de abril de 2026.

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