Un avión se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte: hay dos muertos y varios heridos

La aeronave había despegado del aeropuerto de Pampulha, también en la capital de Minas Gerais, a las 12:16 del mediodía

Un accidente aéreo sacudió este lunes a la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Una avioneta monomotor se estrelló contra un edificio residencial, en el barrio Silveira, provocando la muerte de dos personas, según informaron los bomberos.

La aeronave había despegado del aeropuerto de Pampulha, también en la capital de Minas Gerais, a las 12:16 del mediodía y no estaba autorizada para operar como taxi aéreo, es decir, que no podía ser usada para el transporte comercial de pasajeros o carga, según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En el momento del accidente, viajaban cinco personas a bordo; el piloto y un pasajero fallecieron; otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital João XXIII, informaron las autoridades. Por fortuna, en el edificio nadie resultó herido, aunque fueron evacuados poco antes de las 14.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente ocurrió en una calle paralela a la Avenida Cristiano Machado, una de las principales arterias de la capital de Minas Gerais. Del operativo participaron tres unidades del cuerpo de bomberos que arribaron al lugar cerca de las 12:25.

En el lugar también se hicieron presentes ambulancias del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU) y de la Defensa Civil de Bello Horizonte.

Las cámaras de Globocop, un helicóptero usado por la red de televisión brasileña Rede Globo para la cobertura periodística en vivo, mostraron cómo la aeronave se estrelló contra el estacionamiento del edificio. Según reconstruyeron medios locales, el piloto había informado a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo "dificultades para despegar".

De acuerdo a los registros de la ANAC, la aeronave es un modelo EMB-721C, fabricado en 1979 con capacidad para cinco pasajeros, además del piloto, y poseía un peso máximo de despegue de 1633 kilogramos.

Su propietario fue identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. El modelo es conocido en el rubro como "sertanejo", un término que hace referencia al estilo de la música country brasileña.

La investigación

Desde la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) convocaron a los investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) para analizar las causas del accidente. Para recopilar datos, en el lugar se encuentran equipos del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III).

Por su parte, la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG) también lleva adelante una investigación para determinar las circunstancia del accidente que provocó la muerte de dos personas y dejó heridas a tres. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Forense Dr. André Roquette para ser examinados.