A dos meses del inicio del ciclo escolar 2026 en varias provincias de la Argentina, muchos se preguntan cuándo serán las vacaciones de invierno 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, al menos quienes viven en este distrito. Saber estas fechas les permite a los padres y madres organizarse, ya que durante dos semanas los niños, adolescentes y docentes no asistirán a las escuelas.

Durante dos semanas, hay familias que logran concretar un viaje para descansar lejos de la ciudad, pero otras se quedan para disfrutar de la programación gratuita y paga que se puede encontrar en CABA. Sin embargo, hay quienes preferirán quedarse en casa y reunirse con amistades.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la Ciudad de Buenos Aires?

El gobierno de la Ciudad informó estas fechas en diciembre del año pasado, junto con las fechas de inicio y fin de clases. Entonces, las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires comienzan el lunes 20 de julio y finalizan el viernes 31 de ese mismo mes, coincidiendo con los distritos de la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Además, a ese periodo debe sumar el fin de semana previo y el posterior. Por lo que los alumnos y docentes volverán a las aulas a partir del lunes 3 de agosto.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: provincia por provinica

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina