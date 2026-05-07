Un influencer libertario aseguró que Milei está “muerto” para sus militantes.

El comunicador libertario Emmanuel Danann criticó duramente al presidente Javier Milei durante un stream de EY!: “El que yo apoyé era otro, era un liberal de verdad, pero el de ahora es un señor completamente consumido por el poder”, aseguró.

El gobierno de Javier Milei viene atravesando un clima de tensión cargado de internas dentro de La Libertad Avanza y los influencer libertarios no dudan en salir a los medios de comunicación para expresarlo. Durante una transmisión del streaming EY! Dannan afirmó que Javier Milei cambió y que se siente completamente decepcionado: “Yo no sé ya cuál es la ideología de Javier Milei, pero era otro, en aquel entonces era otro”, comentó.

Sí bien asegura que no se arrepiente de haber estado a su lado en el pasado, hoy, encuentra diferencias irreparables: “El era otro, era un liberal de verdad”, expresó. Además, agregó qué se siente traicionado y que Javier Milei traicionó las banderas que vino a representar: “Traicionó las banderas, se limpió el culo con las banderas y traicionó los ideales que fundaron la Carta Magna de nuestra nación”, reveló.

El insólito mensaje de un influencer libertario a Javier Milei

El influencer libertario Emmanuel Danann le dio un mensaje al aire a Javier Milei cargado de odio y resentimiento. Él, asegura que el presidente traicionó a toda “la fiel militancia” y que la arruinó con la “casta” más “rancia” que él juró combatir en su discurso político. Finalmente, aseguró que el pesidente está “muerto” para los libertarios: "Milei está muerto, por eso nos llaman viudas, porque en el fondo saben que él murió”, manifestó.