El PRO apura un gran frente electoral y la UCR bonaerense define su armado

La cúpula del PRO pidió de forma oficial, aunque anticipada, el armado de un gran frente electoral para vencer al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Una alianza que debería exceder, como ya planteó Cristian Ritondo, al vínculo entre el partido amarillo y La Libertad Avanza para sumar a todos aquellos que quieran enfrentar al PJ en el distrito más poblado del país. Por el momento, la fuerza mencionada en entrevistas y en la reunión partidaria de este martes fue la UCR. El espacio centenario enfrenta horas de definición en ese territorio, con la intención de presentar una lista de unidad para ordenar conducciones de contingencia tras una interna observada en la Justicia Electoral de hace dos años.

La elección partidaria del radicalismo ocurrió en 2024, los dos sectores en pugna se percibieron ganadores, el proceso fue observado en la Justicia Electoral, se ordenó rehacer el evento en algunos distritos, eso no sucedió y, como solución, se conformaron un Comité y una Convención de Contingencia, órganos que siguen vigentes y se extendieron por casi dos años. Al frente de esos armados están Miguel Fernández y Pablo Domenichini, los dos que habían competido por la conducción del radicalismo bonaerense.

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Desde este último sector se dijo, sobre la invitación del PRO a formar una gran alianza, que es necesario “armar, efectivamente, un frente amplio en la provincia para ponerle un freno a las políticas del gobierno nacional que están generando una crisis de magnitud”. Una forma elegante de cerrarle la puerta a un acuerdo que pueda incluir a La Libertad Avanza. No es novedad que esta rama interna combate las políticas de la administración de Javier Milei. De hecho, Domenichini es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y este miércoles participó de la conferencia de prensa del Consejo Interuniversitario Nacional que convocó a la marcha federal del próximo 12 de mayo en la que se reclamará que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento.

Maximiliano Abad, senador y expresidente de la UCR en la provincia, todavía no tomó una posición pública respecto a esa invitación. El legislador “está trabajando fuertemente en una etapa de renovación del radicalismo bonaerense”. El espacio presentará este viernes las listas para competir en las internas de junio, con la intención de trabajar para lograr una nómina de unidad. Una vez culminado el proceso, “se verá una postura más amplia para gobernar la provincia de Buenos Aires”, se confió desde su entorno.

La interna de la UCR no estuvo exenta de conflictos. Miguel Fernández, en su calidad de titular del Comité de Contingencia, había impugnado el adelantamiento de las elecciones partidarias que pasó de septiembre al 7 de junio, un pedido rechazado por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

El dirigente había puesto en duda la validez de la reunión en la que se tomó la decisión del adelantamiento teniendo en cuenta que se trató de una autoconvocatoria y que el corrimiento de fechas no fue votado por unanimidad, pese a haberse definido con el quórum reglamentario. Además, cuestionó que esa modificación perjudicaría al sector que acredite una menor organización territorial. La otra parte justificó que los órganos de Contingencia responden a una situación peculiar que necesita ser normalizada para que el partido pueda avanzar con sus obligaciones legales, además de para facilitar la capacidad para organizar seleccionar y presentar candidatos para el 2027.