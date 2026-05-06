Cerró un local de maderas y fibrofácil por la crisis.

Por causa de la crisis económica que produjo Javier Milei y su gobierno, un histórico local del conurbano dedicado a la venta de productos en madera y fibrofácil cerró sus puertas tras 15 años.

Se trata del reconocido local de Ezeiza "La Casita de Madera", que dijo adiós a su punto de venta físico debido a la fuerte caída de las ventas que sufren los comercios de todo el país.

El local funcionaba sobre la calle 9 de Julio, cerca de la estación, y estaba dedicado a la venta de productos de fibrofácil y pino, principalmente artículos para pintar, souvenirs y objetos para eventos.

“Vendíamos cosas para pintar de fibrofácil; después incorporamos de pino, todo para pintar. Fibrofácil en general, muebles, marcos de todo, cosas que son para souvenirs, cumpleaños, bautismos”, contó Eliana, dueña del negocio, al medio local El Diario Sur.

En ese sentido, detalló los motivos del cierre: “La decisión costó un poco, pero fue más que nada por las bajas ventas que estamos sufriendo todos los comerciantes”.

“Es en general en todos los rubros, por lo menos en lo que es Ezeiza. Llegó un momento en que ya no se vende mucho, sube todo, la plata no alcanza”, añadió, marcando que el duro panorama es general. "Hay varios locales que cerraron, otros están vendiendo fondos de comercio. Los que alquilan van cerrando porque les cuesta más", insistió.

Peor que en la pandemia

Respecto del presente que vive el sector comercial, los dueños del local aseguraron que está peor que en el 2020, cuando el mundo vivió las consecuencias del covid-19.

“La pandemia nos costó un poco, pero dentro de todo vendíamos incluso más que ahora. Como que ahora nos costaba un montón llegar a fin de mes. Después de tantos días sin dormir, nos dimos cuenta de que no podíamos pagar todo. Nos dolió un montón, pero teníamos que cerrar sí o sí”, lamentaron.

Para tratar de seguir con el negocio, continuarán con la venta online, que implica menos gastos, ya que no tienen que pagar el alquiler y los servicios: "Vamos a seguir trabajando como siempre, por suerte tenemos muchos clientes que nos siguen, que nos están mandando mensajes".

"Vamos a trabajar desde nuestra casa, online, adaptarnos a eso, que es distinto. El envío va a ser gratis, nosotros mismos lo llevamos para que no tengan ese costo", cerraron los dueños de "La Casita de Madera".