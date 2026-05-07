Feinmann terminó de hundir a Adorni con un dato clave que lo complica: "Esa guita"

Feinmann le apuntó a Adorni.

La situación de Manuel Adorni sigue escalando y ya empezó a generar fuertes críticas incluso dentro de sectores que históricamente respaldaron al Gobierno. Esta vez, quien salió con los tapones de punta fue Eduardo Feinmann, que dejó una durísima editorial apuntando directamente contra el oficialismo y cuestionando el origen del dinero utilizado en las polémicas refacciones de la casa del funcionario.

Todo se desató después de la declaración de un contratista que aseguró haber cobrado alrededor de 245 mil dólares por distintas obras realizadas para Adorni, incluyendo pileta climatizada, cascada y otros trabajos de lujo. La versión provocó un verdadero terremoto político y obligó incluso a Javier Milei a salir públicamente a defender a su vocero.

¿Qué dijo Feinmann sobre Manuel Adorni?

Sin embargo, Feinmann no compró la explicación oficial y dejó una serie de preguntas que rápidamente hicieron ruido. “¿Quién tiene 245 mil dólares crocantes para dárselo así, aunque sea en cuotitas?”, lanzó al aire, poniendo el foco en el volumen del dinero mencionado.

El conductor fue todavía más duro cuando habló sobre la posibilidad de movimientos económicos no declarados. “Abre la hipótesis y la posibilidad de flujos en negro”, sostuvo, marcando que el problema ya no pasa solamente por el gasto, sino por el posible origen de esos fondos.

Además, cuestionó directamente la lógica económica detrás de la situación. “La gente también entiende, con 3 millones de pesos al mes, ¿cómo hacés para…? ¿De dónde salió esa guita?”, dijo, dejando flotando la sospecha sobre cómo un funcionario podría afrontar semejante nivel de gastos.

La advertencia de Feinmann al gobierno

Pero Feinmann no se quedó únicamente en el caso Adorni. Durante su análisis, advirtió que el Gobierno está entrando en una zona peligrosa desde el punto de vista político y comunicacional. “Cuando un gobierno pierde imagen y llegás al 30%, entrás en una dimensión desconocida”, aseguró, comparando el momento actual con distintas gestiones que atravesó el país desde los años noventa.

En ese sentido, lamentó que la administración libertaria esté atrapada en este escándalo mientras deja de capitalizar otras noticias que podrían jugarle a favor, como inversiones millonarias o anuncios económicos. “Tenés un montón de cosas para mostrar, pero estás enredado en Adorni”, remarcó.

La imagen negativa del gobierno no para de crecer.

La frase final terminó de dejar clara su postura. Feinmann aseguró que el Gobierno quedó atrapado en el caso porque decidió sostener al funcionario en lugar de apartarlo como ocurrió con otros dirigentes en situaciones anteriores.

Así, una de las voces más cercanas al oficialismo terminó exponiendo públicamente una incomodidad que ya empieza a crecer incluso entre quienes hasta hace poco defendían cada paso del Gobierno.