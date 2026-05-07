Tienen casi 90 años y cocinan en un horno de seis siglos: la historia de las abuelas italianas

En un pueblo del sur de Italia se encuentran Teresa Calia, de 88 años, y Graziella Incampo, de 89 años, dos amigas que todavía se dedican a preparar platos tradicionales en el Antiguo Horno de Santa Caterina, fundado en 1306 en Altamura. Conocidas como las "nonne" de Instagram, las abuelas se conocen desde la infancia y se hicieron virales con sus videos graciosos.

De cocinar a ser influencers: la historia de las abuelas italianas virales

Su contenido comenzó durante la pandemia por Coronavirus, cuando la panadería Antico Forno Santa Caterina, fundada en 1391, comenzó a perder ventas y tuvo que cerrar. Sin embargo, un grupo de jóvenes de Altamura -entre ellos Giacomo Barattini, sobrino nieto de Incampo- juntaron dinero para reabrirla en 2023.

Las abuelas italianas cocinan en el Antiguo Horno de Santa Caterina,(Créditos: Giacomo Barattini/CNN)

Los videos nacieron "como una especie de broma", según explicó Barattini en declaraciones a CNN, él reclutó a su tía abuela y a su amiga para que difundieran la noticia de la reapertura. Pero se convirtió en un ritual y hoy siguen haciendo los reels humorísticos virales. Ahora, cuentan con 688 mil seguidores en Instagram.

En concreto, Graziella se ocupa de la producción: con sus 89 años todavía amasa y organiza la panadería. Mientras que Teresa la acompaña y le añade picante a sus videos. “Hacemos pan, galletas, tallarines… hacemos todo acá, con amor. Todo es genuino, podés comer de todo, que no te caerá mal”, destacó con orgullo en una entrevista que ofreció a So Hungry Italy.

Incampo sigue su secreto ancestral que le dejó su mamá para hacer un pan de masa madre. Parte de la levadura que mezcla con harina de sémola de trigo y horneada en el antíquisimo horno de leña se convierte en el Pane di Altamura, con una forma redondeada como un sombrero de sacerdote.

El pan tiene la Denominación de Origen Protegida de la Unión Europea, es decir, solo puede prepararse en Altamura con ingredientes locales. Incluso, las italianas fueron reconocidas por TikTok Italia en 2025 por su trabajo en redes sociales y por lograr demostrar que hay formas innovadoras y tradicionales de disfrutar la vejez.

La tradición, lo más importante

El horno de 600 años, en uno de los varios hornos a leña que hay en el pueblo italiano. La panadería todavía los hornea y los vende en una pequeña tienda. "Pensé en vender en línea, pero no se trata solo del dinero. Quiero que la gente venga y vea cómo se hace el pan. De otra manera, no se puede entender", explicó sobre la tradición Barattin.