Argentina no llegaría a la final en el Mundial 2026.

El pasado 18 de diciembre del 2022, la Selección Argentina no solo levantó su tercera estrella al vencer a Francia en la final de Qatar, sino que también validó nuevamente a una predicción que sumaba por entonces dos ediciones acertando en la definición de la Copa del Mundo. Se trata de Panmure Liberum, un banco de inversiones que ha desarrollado un curioso método para predecir a los campeones del mundo.

Sin considerar esquemas ni rendimientos, la predicción se realiza considerando parámetros como PBI, población, clima y la posición en el Ranking FIFA, los cuales se sostiene que explican el 55% del éxito deportivo. El autor de este método es Joachim Klement, quien tuvo su primer éxito con la conquista de Alemania en Brasil 2014, ocasión en la que derrotó a la “Albiceleste” de Alejandro Sabella por 1-0 en el tiempo suplementario.

Desde entonces, el informe de Joachim Klement ha predicho correctamente las coronaciones de Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar 2022, por lo que su nueva predicción para el Mundial 2026 ha llamado la atención. De acuerdo con este nuevo análisis, la final de la Copa del Mundo se debatirá entre Portugal y Países Bajos, siendo los neerlandeses los que más chances tienen de conseguir su primera estrella.

Se trataría de una final inédita, ya que los lusos jamás han llegado a la gran final, mientras que la “Naranja Mecánica” se ha quedado a las puertas del título en tres oportunidades, a saber: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. Otro factor a considerar dentro del modelo es la ruta que tendría la Selección Argentina, que sería uno de los equipos más sólidos en la fase de grupos, pero caería en cuartos de final ante Portugal.

Por fuera de esto, el informe también señala el destino de algunos de los favoritos a levantar la Copa del Mundo. En este sentido, Brasil sería eliminado por Japón en dieciseisavos de final, mientras que Francia y España perderían con Países Bajos en cuartos y semifinales, respectivamente. Por último, la historia apoyaría al seleccionado naranja para imponerse sobre los portugueses, que tienen como único gran logro la Euro 2016.

Países Bajos perdió la final de Sudáfrica 2010 con España.

Los grupos del Mundial 2026