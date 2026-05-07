En medio del escándalo Adorni, el Gobierno enfrenta una nueva movilización en las calles

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a los movimientos sociales más importantes del país, convocó a una nueva jornada nacional de protesta para este jueves que incluirá cortes de accesos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo de un aumento del salario social complementario.

La manifestación será de carácter federal ya que en cada provincia habrá movilizaciones pidiendo que el salario social complementario tenga un incremento. En el AMBA, existirá una concentración en el Puente Pueyrredón que une el partido bonaerense de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas.

“Porque los derechos los conquistamos y defendemos en las calles es que este 7 de mayo fortalecemos el plan de lucha para defender en la calle el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular que logramos que lo cobren producto de la lucha popular en todo el país, este 7 defendemos lo conquistado y vamos por la paritaria del sector a exigir una actualización de los $78.000 de manera urgente”, le dijo Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP a este medio en la previa de la jornada.