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En medio del escándalo Adorni, el Gobierno enfrenta una nueva movilización en las calles

En VIVO - Actualizado hace 21 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei continúa en una nueva semana con el viaje del mandatario nuevamente a Estados Unidos donde participará como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

 

 

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Hace 1 hora

Los movimientos sociales vuelven a las calles en reclamo de un salario social 

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a los movimientos sociales más importantes del país, convocó a una nueva jornada nacional de protesta para este jueves que incluirá cortes de accesos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo de un aumento del salario social complementario.

 

La manifestación será de carácter federal ya que en cada provincia habrá movilizaciones pidiendo que el salario social complementario tenga un incremento. En el AMBA, existirá una concentración en el Puente Pueyrredón que une el partido bonaerense de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas.

 

“Porque los derechos los conquistamos y defendemos en las calles es que este 7 de mayo fortalecemos el plan de lucha para defender en la calle el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular que logramos que lo cobren producto de la lucha popular en todo el país, este 7 defendemos lo conquistado y vamos por la paritaria del sector a exigir una actualización de los $78.000 de manera urgente”, le dijo Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP a este medio en la previa de la jornada.

Hace 1 hora

Milei salió a defender a Manuel Adorni en medio del escándalo: "Ni en pedo se va"

Javier Milei salió en una entrevista a defender a Manuel Adorni, su Jefe de Gabinete y aseguró que "ni en pedo" su colaborador se irá del Gobierno Nacional.

El presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de las especulaciones sobre el futuro de Manuel Adorni, quien está implicado e investigado por los gastos que no concuerdan con su patrimonio, y es apuntado desde diversos ángulos para que deje de ser el Jefe de Gabinete del Gobierno. En una entrevista, el propio mandatario salió a bancar a su colaborador y sostuvo: "Ni en pedo se va Adorni".

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El peor momento: los números de la encuesta que más le pega a Milei

Un informe de escucha digital revela que abril fue el peor mes del presidente en la conversación digital. El caso Adorni, la inflación acumulada y la interna oficialista coparon la agenda. 

Javier Milei acaba de atravesar el peor mes en redes sociales desde que asumió la presidencia. Una encuesta sobre el mundo digital elaborado por la consultora Ad Hoc junto a Onclusive analizó más de 7,3 millones de menciones al presidente durante abril de 2026 y los resultados son contundentes: el 57% de la conversación fue negativa, el número más alto de toda la gestión.

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Modelo de ajuste: prepagas subieron 400% y más de medio millón se quedó sin cobertura

La combinación de aumentos desmedidos y caída de ingresos expulsó a cientos de miles del sistema privado y recargó la demanda sobre una salud pública cada vez más desfinanciada.

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Presionado, Milei anunció que Adorni adelantará su DDJJ: "Ya tiene los números"

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El Indec dio a conocer el Índice de Producción Industrial Minero de marzo: en el acumulado, se ubicó en 6,4% en el primer trimestre.

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La licitación de la Hidrovía entró en su fase final: dos candidatos y muchas sospechas

La semana que viene se conocerán los sobres económicos de los dos oferentes en pie para hacerse del negocio de dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. La competencia es entre Jan de Nul y DEME. Denuncias ante la PIA por el direccionamiento del proceso licitatorio. 

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El PRO apura un gran frente electoral y la UCR bonaerense define su armado

El macrismo pide incorporar al radicalismo en Buenos Aires para enfrentar al peronismo. Las internas en el centenario partido y el rechazo de un sector a un acuerdo con La Libertad Avanza.

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El empresario Daniel Vila fustigó al Milei: "Le queda poco plafón"

El empresario dueño de Grupo América habló con el equipo de El Destape 1070 y criticó fuertemente al Gobierno nacional.

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Bullrich apuró a Adorni por su presentación de DD.JJ.: "Tiene que ser inmediata"

La senadora exigió que se esclarezca lo más rápido posible la situación del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, la ex ministra de Seguridad reconoció que el escándalo golpea al Gobierno: "Sufrimos, el país sufre. Nos empantanamos. Salgamos de esta lo antes posible". 

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Fantino, conferencia semanal y discurso en empresa: el manotazo final de Adorni

El jefe de Gabinete vuelve a subir el perfil cuando está cada vez más complicado en las causas judiciales. Pero los pedidos de renuncia ya empiezan a escucharse dentro de la mesa política del Gobierno.

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Dos presidentas a cargo: Karina busca activar la gestión y Villarruel ve caer a Adorni

"El Jefe" no acompañó a Javier Milei a su viaje a Estados Unidos y mantuvo una agitada agenda: caso Adorni y reuniones en Rosada, el Congreso y con gobernadores aliados. En tanto, la Vicepresidenta -legalmente, a cargo del Ejecutivo- observa con ironía cómo se desangra el jefe de Gabinete. Señales de su armado para el 2027.

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Jubilados marcharon de nuevo al Congreso con críticas a Adorni

Un grupo de manifestantes y jubilados se volvieron a congregar para protestar contra el ajuste del Gobierno de Milei. "Mientras vemos como los funcionarios se enriquecen con sobresueldos", se quejaron con cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete.

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