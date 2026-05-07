En medio del escándalo Adorni, el Gobierno enfrenta una nueva movilización en las calles

El gobierno de Javier Milei continúa en una nueva semana con el viaje del mandatario nuevamente a Estados Unidos donde participará como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.