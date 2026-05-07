Carvajal tiene opciones de entrar en la convocatoria de España para el Mundial, dice De la Fuente

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - Real Madrid vs Atletico Madrid - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 22 de marzo de 2026. El jugador del Real Madrid Dani Carvajal

El ​seleccionador de España, Luis de la Fuente, no ha descartado a ‌Dani Carvajal de ‌su lista para la Copa Mundial, pero afirmó que el lateral derecho debe demostrar su estado físico y su nivel de forma después de que el capitán del Real Madrid sufriera una ​lesión en ⁠el pie derecho durante un entrenamiento ‌la semana pasada.

"Carvajal es una ⁠figura muy importante en ⁠nuestro vestuario, y deseamos que esté recuperado", declaró De la Fuente a los periodistas ⁠el miércoles.

"Curiosamente, ayer hablé con él. ​Y sé por lo ‌que está pasando. No ‌tiene una lesión grave, pero necesita tiempo ⁠para poder alcanzar el nivel que tiene".

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"Veremos si en estos últimos partidos tiene la oportunidad. Ojalá se recupere ​y ‌ojalá vuelva a tener el nivel que tenía antes de la lesión (de rodilla)".

De la Fuente añadió que Carvajal, que sólo disputó un partido ⁠con España en 2025, entendería si se quedara fuera de la convocatoria para la Copa Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Carvajal, de ‌34 años, se acerca a las últimas semanas de su contrato con el Madrid y ha tenido dificultades para contar con minutos esta temporada ante la competencia ‌de Trent Alexander-Arnold.

España comenzará su participación en la Copa Mundial contra Cabo Verde el 15 ‌de junio ⁠y también se enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay en ​el Grupo H.

Con información de Reuters