Carvajal tiene opciones de entrar en la convocatoria de España para el Mundial, dice De la Fuente

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, no ha descartado a Dani Carvajal de su lista para la Copa Mundial, pero afirmó que el lateral derecho debe demostrar su estado físico y su nivel de forma después de que el capitán del Real Madrid sufriera una lesión en el pie derecho durante un entrenamiento la semana pasada.
"Carvajal es una figura muy importante en nuestro vestuario, y deseamos que esté recuperado", declaró De la Fuente a los periodistas el miércoles.
"Curiosamente, ayer hablé con él. Y sé por lo que está pasando. No tiene una lesión grave, pero necesita tiempo para poder alcanzar el nivel que tiene".
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"Veremos si en estos últimos partidos tiene la oportunidad. Ojalá se recupere y ojalá vuelva a tener el nivel que tenía antes de la lesión (de rodilla)".
De la Fuente añadió que Carvajal, que sólo disputó un partido con España en 2025, entendería si se quedara fuera de la convocatoria para la Copa Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.
Carvajal, de 34 años, se acerca a las últimas semanas de su contrato con el Madrid y ha tenido dificultades para contar con minutos esta temporada ante la competencia de Trent Alexander-Arnold.
España comenzará su participación en la Copa Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio y también se enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H.
Con información de Reuters