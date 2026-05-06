Deliveroo y Glovo se enfrentan a una investigación de la autoridad italiana de competencia

Un repartidor con una mochila de Deliveroo monta en bicicleta en el centro de Roma, Italia

​La autoridad italiana de competencia dijo el miércoles que había abierto investigaciones sobre las ‌filiales italianas del servicio ‌español de reparto de comida a domicilio Glovo, controlado por la alemana Delivery Hero , y la empresa británica de reparto de comida Deliveroo, por supuestas afirmaciones engañosas sobre el trato que reciben los repartidores.

Según un comunicado de la ​autoridad, las empresas ⁠podrían haber presentado a los consumidores, incluso ‌en códigos éticos y en las ⁠secciones "quiénes somos" de sus sitios ⁠web, una imagen basada en estándares éticos y responsabilidad social que no reflejaba la realidad, en ⁠particular en lo que respecta a las ​condiciones laborales de los repartidores, el ‌cumplimiento de la legislación ‌y el uso de algoritmos.

Las filiales italianas ⁠de Glovo y Deliveroo afirmaron que estaban cooperando plenamente con la autoridad de competencia y que facilitarían toda la información necesaria para respaldar ​la ‌investigación.

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"La empresa opera de acuerdo con elevados estándares internos y en pleno cumplimiento de las leyes y normativas aplicables", dijo la filial de Glovo.

"Seguiremos colaborando de forma ⁠transparente con todas las autoridades pertinentes para demostrar que operamos de manera responsable y conforme a la ley", dijo la filial local de Deliveroo.

Funcionarios de la autoridad, con la ayuda de la policía financiera italiana, llevaron a cabo inspecciones el martes en ‌las oficinas de Foodinho y Glovo Infrastructure Services en Italia, así como en Deliveroo Italia.

Las investigaciones se producen en un momento en que Roma ha intensificado el escrutinio del sector de la entrega ‌de comida a domicilio, que ha crecido rápidamente en los últimos años, pero que se ha enfrentado ‌a repetidos ⁠retos normativos y legales en materia de derechos de los trabajadores, el uso ​de algoritmos y la clasificación de los repartidores.

Con información de Reuters