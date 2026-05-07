Chango Nieto, folklorista: "El éxito es un momento, pero el cariño de la gente es lo que te permite seguir caminando después de que se apagan las luces"

"El éxito es un momento, pero el cariño de la gente es lo que te permite seguir caminando después de que se apagan las luces". Esta frase resume la filosofía de vida del folklorista Chango Nieto y apareció de forma recurrente (con ligeras variaciones según la entrevista) durante la etapa de madurez de su carrera, especialmente a partir de la década de los 90 y principios de los 2000.

El Chango Nieto fue un artista que conoció el éxito masivo muy temprano (ganando el premio Revelación en Cosquín 1965). Sin embargo, él separaba el "éxito" (entendido como la venta de discos, los ránkings y el estallido de aplausos) del "cariño". Para él, el éxito era algo efímero y técnico, mientras que el afecto del público era el combustible real para un artista que recorrió las rutas argentinas durante más de 40 años.

Si bien no pertenece a la letra de una canción específica, la frase cobró fuerza en programas de televisión dedicados al folklore (como el emblemático "Argentinísima" de Julio Márbiz). Nieto solía usarla para explicar por qué seguía viajando a pueblos pequeños del interior, incluso cuando ya era una figura consagrada: lo hacía porque sentía que ese "cariño" era un compromiso ético, no una transacción comercial.

El textual completo y más fiel a sus declaraciones originales (especialmente las registradas en el programa Argentinísima y en sus charlas con la prensa salteña) es:

"El éxito es un momento, una circunstancia; pero el cariño de la gente es lo único que te permite seguir caminando cuando se apagan las luces y te quedás solo con tu conciencia."

Cabe recordar que Carlos Alberto “El Chango” Nieto nació en la localidad salteña de Campamento Vespucio, cerca de Tartagal. En 1960 su familia se mudó a La Plata y allí comenzó a estudiar arquitectura. Cinco años más tarde, cuando llegó al Festival de Cosquín por primera vez, como un joven y desconocido folklorista, terminó llevándose el Premio Revelación.

El Chango Nieto grabó más de 600 canciones a lo largo de su carrera.

A lo largo de su carrera grabó más de 600 canciones y recibió gran cantidad de premios. En una época en la que todos los intérpretes se colgaban una guitarra, Nieto causó curiosidad por ser el primer solista con bombo. También llamaba mucho la atención que cerrase los ojos al cantar. Su música también sonó en vivo en países de América Latina y Europa, además de Estados Unidos y Canadá. Falleció a los 64 años, el 31 de enero de 2008.

El Festival por el Chango Nieto en Salta

El mes pasado, el Chaqueño Palavecino encabezó la tercera edición del Festival Chango Nieto, que convocó a una gran concurrencia en el Parque del Bicentenario. La jornada funcionó como un tributo a la figura del referente ineludible del folklore nacional y contó con un clima marcado por la emotividad y el reconocimiento hacia el artista salteño.

Además de la figura central, el escenario recibió a intérpretes como Facundo Toro, Canto 4 y Paola Arias, quienes contribuyeron a sostener el clima de tradición que caracteriza a esta cita cultural. Bajo la consigna "Por amor a la gente", el festival ratificó su relevancia dentro del calendario artístico de la provincia de Salta.