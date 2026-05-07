No es obligatorio pasarse a PAMI al jubilarse: los pasos a seguir para conservar tu cobertura de salud

La afiliación a PAMI al jubilarte es voluntaria, no obligatoria.

La afiliación al PAMI al jubilarte es voluntaria, no obligatoria. Muchos adultos mayores pierden su plan de medicina privada al dejar el trabajo por no conocer el mecanismo de traspaso. Por eso, entender cómo funciona el sistema es el primer paso para no tomar una decisión que después no tenga vuelta atrás.

El pase automático a PAMI: cómo funciona

Cuando ANSES aprueba tu jubilación, el sistema inicia automáticamente el traspaso a PAMI. No te pregunta si querés. El error más común es aceptar el pase sin evaluar otras opciones.

Muchos jubilados reciben la credencial de PAMI por correo y creen que es obligatorio usarla, pero no lo es. Una vez que te afiliás formalmente a PAMI, la ley considera que abandonaste voluntariamente tu cobertura anterior, y recuperarla después es muy difícil.

El derecho a mantener tu obra social

Las leyes 23.660 y 19.032 garantizan que los jubilados pueden continuar en su obra social de origen. La Corte Suprema respaldó este derecho en distintos fallos. Esto significa que no perdés tu obra social por jubilarte, podés seguir con la misma cobertura de siempre y que los aportes pueden continuar derivándose a tu obra social.

Pero hay una condición fundamental: no aceptar el pase a PAMI. Si te afiliás formalmente a PAMI, perdés la afiliación anterior. No es que no puedas volver, pero tené en cuenta que las obras sociales no están obligadas a tomar jubilados nuevos. Solo están obligadas a mantener a los que ya tenían.

Cómo hacer para no perder tu cobertura

Para mantener tu obra social o evitar el cambio automático, tenés que seguir estos pasos:

No firmar la afiliación a PAMI. Si te llega la credencial por correo, no significa que estés obligado a usarla. Ignorala.

Informar en ANSES la continuidad en tu obra social. Cuando hagas el trámite jubilatorio, tenés que pedir expresamente que los aportes sigan yendo a tu obra social.

Completar el formulario correspondiente (PS 5.11). Ese es el documento clave. Si no lo presentás, el sistema asume que querés pasarte a PAMI.

Reclamar si tu obra social te rechaza. A veces las obras sociales se niegan a mantener jubilados. Eso es ilegal. Tenés que reclamar.

Si la negativa continúa, podés acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud o iniciar un amparo judicial. Los jueces suelen fallar a favor del jubilado.

El error más común es aceptar el pase sin evaluar otras opciones.

Prepagas después de la jubilación: se puede

Los jubilados pueden seguir afiliados a una empresa de medicina prepaga o incluso contratar una nueva. No hay ninguna ley que lo prohíba.

Entre las principales opciones en Argentina están:

OSDE

SanCor Salud

Swiss Medical

Galeno

Alta Salud

SIPSSA

La ley prohíbe que las prepagas rechacen a una persona por su edad al momento de jubilarse. Sin embargo, pueden cobrar cuotas más altas según la edad.

Límites a los aumentos en prepagas

Aunque las cuotas pueden variar, existen reglas claras que las prepagas tienen que respetar:

La cuota más alta no puede superar tres veces la más baja. Esa es una relación fija.

Si tenés más de 10 años de antigüedad y más de 65 años, no pueden aplicarte aumentos por edad.

Deben informar los aumentos con anticipación (mínimo 30 días). Y antes, tienen que comunicarlos a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Si tu prepaga te aumenta sin aviso o por encima de lo permitido, podés reclamar.