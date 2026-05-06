La inteligencia de EEUU vincula el ataque en la cena de Trump a la guerra con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, está sentado en la sala del tribunal

Por Ted Hesson, Jana Winter y Andrew ​Goudsward

WASHINGTON, 6 mayo (Reuters) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó la guerra de EEUU e Israel contra Irán como un posible motivo del hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump y a altos ‌cargos de su Gobierno en una gala de ‌periodistas celebrada en la Casa Blanca el mes pasado, según un informe de inteligencia enviado a las fuerzas del orden estatales y locales de todo el país y a otras agencias federales.

El informe, una evaluación preliminar de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional con fecha del 27 de abril, consideraba que el sospechoso, Cole Allen, tenía "múltiples agravios sociales y políticos". Concluía que el conflicto con Irán "podría haber contribuido a su decisión de llevar a cabo el ataque", basándose en publicaciones de Allen en las redes sociales en las que criticaba las acciones de EEUU ​en la guerra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La evaluación arroja nueva ⁠luz sobre la búsqueda por parte del Gobierno de Estados Unidos de un motivo para el ataque frustrado contra ‌la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del 25 de abril. Sus conclusiones, aunque ⁠preliminares, ofrecen la prueba más definitiva hasta la fecha de que ⁠el conflicto con Irán, que ha causado miles de muertos en Oriente Medio y ha sacudido la economía mundial, podría haber sido el detonante.

El informe, calificado como "Nota de incidente crítico", se obtuvo a través de solicitudes de acceso a registros ⁠públicos presentadas por la organización sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia Property of the People y ​se compartió con Reuters.

Los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento ‌de Justicia de EEUU no respondieron de inmediato a las ‌solicitudes de comentarios. El FBI se negó a hacer declaraciones.

El martes, el Departamento de Justicia de EEUU añadió ⁠un cargo de agresión a un agente federal, acusando a Allen de disparar a un agente del Servicio Secreto de EEUU en un control de seguridad, además de intento de asesinato, disparo de un arma de fuego durante un delito violento y transporte ilegal de un arma de fuego y munición a través de las fronteras estatales. Aún no ​se ha declarado culpable ‌ni inocente.

EL FBI EXAMINA LAS REDES SOCIALES

Las autoridades estadounidenses han dicho hasta ahora poco sobre la supuesta motivación de Allen, señalando únicamente un correo electrónico que Allen envió a sus familiares la noche del ataque. El mensaje, que las autoridades han calificado de manifiesto, expresaba ira hacia el Gobierno y se refería a su deseo de atacar al "traidor" que pronunciaba un discurso, sin mencionar a Trump por su nombre.

En ⁠los documentos judiciales, los fiscales han alegado que Allen "no estaba de acuerdo" con Trump políticamente y "quería 'contraatacar' contra las políticas y decisiones del Gobierno que consideraba moralmente objetables".

El FBI ha estado llevando a cabo un examen detallado de la actividad de Allen en las redes sociales y su huella digital en busca de un motivo para el ataque, según dijo a Reuters un alto representante policial, que habló bajo condición de anonimato.

"Se está analizando minuciosamente", dijo el representante a Reuters.

El análisis incluye una revisión de las publicaciones en una cuenta de la red social Bluesky vinculada a Allen, que publicó y compartió una serie de mensajes ‌contra Trump en las semanas previas al ataque. Las publicaciones incluyen críticas a las acciones de Estados Unidos en Irán, pero también ataques contra el Gobierno de Trump en materia de control de la inmigración, contra Elon Musk y contra la guerra de Rusia en Ucrania.

La cuenta compartió una publicación en la que se pedía la destitución de Trump por su amenaza del 7 de abril de destruir la civilización iraní, realizada horas antes de que Trump aceptara un alto el fuego. También ‌compartió críticas a los periodistas que tenían previsto asistir a la cena de prensa.

El FBI también ha revisado una publicación de 2024 en la que una cuenta vinculada a Allen, al citar un versículo de la Biblia, parece llamar a Trump "el diablo" en ‌respuesta a un mensaje de la ⁠hija de Trump, Tiffany.

El interés por la actividad en línea de Allen se debe, en parte, a la necesidad de desmentir las teorías conspirativas sobre el motivo y la actividad en ​internet del presunto tirador, dijo el representante, y añadió que las especulaciones sobre la actividad en internet del hombre que disparó contra Trump durante un mitin de campaña de 2024 en Butler, Pensilvania, habían dado lugar a teorías conspirativas muy difundidas.

Con información de Reuters