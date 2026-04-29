El médico puede emitir hasta seis recetas electrónicas de pañales.

El PAMI recordó la hoja de ruta para que sus afiliados puedan acceder a cuatro insumos esenciales en este 2026. La obra social más grande del país detalló los pasos obligatorios, la documentación necesaria y los tiempos de espera para recibir pañales, audífonos, sillas de ruedas y colchones antiescaras.

Pañales: cómo pedirlos

El PAMI cambió por completo la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables. Ahora la entrega se hace directo en el domicilio declarado, sin receta electrónica y sin intermediarios. Solo necesitás que tu médico de cabecera emita una Orden Médica Electrónica. El envío es mensual, sin costo, y lo realiza Urbano Express con repartidor identificado.

Las cantidades son de 30, 60 o 90 unidades según el nivel de incontinencia. Si necesitás más, el caso va a Nivel Central. Las órdenes emitidas desde el 1° de marzo de 2026 duran 90 días; antes de que venzan, pedile al médico una nueva para no quedarte sin cobertura. Las anteriores mantienen su plazo original.

Cualquier mayor de 18 años puede recibir el pedido. Si no hay nadie, el proveedor hace una segunda visita y, si tampoco concreta, te deja un punto de retiro. Hacé el seguimiento en la app Mi PAMI, en "Mis entregas". Para cambios de domicilio, llamá al 138 o actualizá tus datos en "Mi perfil".

Audífonos: el paso a paso del trámite presencial

A diferencia de los pañales, los audífonos requieren que el afiliado asista personalmente a una agencia o Unidad de Gestión Local (UGL). Una vez ahí, tenés que presentar cuatro documentos básicos: el DNI, el último recibo de cobro, la credencial de afiliación y la documentación médica específica que exige la obra social. No se aceptan trámites incompletos.

La parte médica demanda dos comprobantes puntuales: la orden firmada por un especialista y una audiometría reciente. Con esos papeles en mano, el personal de PAMI carga los datos del paciente en una plataforma interna. Después, el organismo se comunica directamente con el afiliado para asignarle un turno de prueba, donde le toman la impresión del molde del oído. El círculo se cierra con una segunda citación para la entrega, calibración y las instrucciones puntuales sobre cómo usar la prótesis auditiva. Todo el proceso es con seguimiento telefónico.

Para los audífonos necesitás una audiometría y la orden del especialista.

Sillas de ruedas: el dato clave que no puede faltar en la historia clínica

El trámite para una silla de ruedas también es presencial y pisa fuerte en los detalles médicos. El afiliado debe llevar DNI, recibo de haberes, credencial y una orden médica. Sin embargo, acá el filtro principal está en el resumen de historia clínica. Ese documento tiene que incluir de manera obligatoria el peso exacto del paciente; si falta ese número, el expediente se frena hasta que se complete.

Una curiosidad de este sistema es el tipo de contrato que se firma. Dependiendo del código de silla de ruedas que indique el médico, el afiliado va a tener que firmar un compromiso de entrega o directamente un contrato de comodato. Esto significa que en algunos casos el bien queda en préstamo y no pasa a ser propiedad definitiva del paciente. Los plazos de entrega no son fijos y dependen de los tiempos de licitación y del stock de cada proveedor adjudicado.

Colchones antiescaras: la información que concentra el portal oficial

Para este insumo, el PAMI decidió manejarse con un canal de consulta estrictamente digital. El afiliado interesado tiene que entrar al sitio web institucional, buscar la sección de consulta específica y leer las condiciones particulares de cobertura.

No se informaron pasos presenciales ni documentos puntuales, por lo que todo indica que las reglas varían según la jurisdicción o el diagnóstico de base. La obra social recomienda revisar periódicamente los enlaces de consulta que figuran en el portal para no perderse ninguna actualización sobre este accesorio fundamental para prevenir lesiones en la piel.