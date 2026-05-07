Cómo ahorrar hasta $150.000 en mayo 2026 con Cuenta DNI: los descuentos que hay y cómo aprovecharlos

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Cuenta DNI, una de las billeteras digitales más populares de la provincia de Buenos Aires, renovó su programa de beneficios para mayo de 2026 con una serie de descuentos orientados principalmente a alimentos, ferias, supermercados y propuestas gastronómicas. Vale destacar que esta herramienta apunta a impulsar el consumo y dar un alivio al bolsillo de los usuarios.

Entre las principales novedades se destaca la reaparición de los descuentos en carnicerías, junto con el regreso de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés con tarjeta de crédito a través de la billetera del Banco Provincia. Quienes logren aprovechar al máximo todas las promociones podrían ahorrar alrededor de $150.000 al mes, sin considerar aquellos beneficios que no tienen tope en determinados rubros.

Los descuentos que hay con Cuenta DNI para ahorrar hasta $150.000

Comercios de cercanía (incluidas carnicerías): 20% de rebaja de lunes a viernes. El reintegro tiene un límite de $5.000 semanales por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana y por usuario, que se completa con compras de $15.000.

Universidades, eventos, instituciones educativas y clubes: 40% de ahorro diario. El límite semanal es de $6.000 por persona, con un gasto necesario de $15.000 para alcanzarlo.

Gastronomía: 25% de descuento durante sábados y domingos. El tope es de $8.000 por semana, que se obtiene con consumos de $32.000.

FULL YPF (sector gastronómico): 25% de descuento los fines de semana en locales adheridos. El reintegro máximo es de $8.000 semanales, alcanzable con $32.000 en compras. No incluye la carga de combustible.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El tope mensual es de $15.000 por persona, que se alcanza con $50.000 en consumos.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.

Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un límite unificado de $5.000 por persona según la vigencia de la promoción.

Pagos sin contacto (NFC) con tarjetas de crédito vinculadas: posibilidad de financiar en hasta 3 cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI