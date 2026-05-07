Futbolistas irlandeses y celebridades instan a boicotear un partido contra Israel

FOTO DE ARCHIVO. Manifestantes sostienen pancartas y banderas en apoyo a los palestinos durante una protesta en relación con el alto el fuego en Gaza, en Dublín, Irlanda

Destacados ​futbolistas irlandeses se han unido a celebridades en una campaña que insta a la República de Irlanda a boicotear un partido de la Liga de ‌Naciones de la UEFA contra Israel ‌previsto para este año.

Una carta abierta enviada a la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, por sus siglas en inglés) por el grupo activista Irish Sport for Palestine ("Deporte Irlandés por Palestina") acusa a Israel de cometer un "genocidio" en la guerra de Gaza y de infringir los estatutos de la UEFA y la FIFA al permitir que equipos jueguen en territorio palestino ocupado.

En noviembre de 2025, el 93% de los miembros ​de la FAI votó a ⁠favor de que su directiva presionara a la UEFA para suspender a Israel ‌en virtud de esos estatutos, un mandato que, según los activistas, ⁠el organismo rector irlandés debería "respetar y representar".

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Israel ha ⁠negado que sus fuerzas hayan cometido genocidio durante la guerra en Gaza.

Reuters se ha puesto en contacto con la FAI y con la Asociación de Fútbol de Israel (IFA, por ⁠sus siglas en inglés) para solicitar comentarios.

La carta, titulada "Detengan el partido", fue ​firmada por jugadores de la Liga de Irlanda, el exseleccionador ‌masculino Brian Kerr, y Louise Quinn, elegida ‌dos veces mejor jugadora del año.

La banda irlandesa de rock Fontaines D.C., ⁠el trío de hip-hop Kneecap y el cantautor Christy Moore estuvieron entre los otros firmantes, junto con el actor nominado al Óscar Stephen Rea.

Está previsto que Irlanda reciba a Israel en el estadio Aviva de Dublín el 4 de octubre, mientras que ​un encuentro del ‌27 de septiembre, designado como partido de local de Israel, se espera que se dispute en una sede neutral.

La carta incluye una declaración del capitán del Shamrock Rovers y presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Irlanda, Roberto Lopes.

"No podemos ignorar la catástrofe humanitaria en Palestina; la ⁠enorme pérdida de vidas allí tiene que estar por encima de cualquier consideración deportiva", dijo Lopes, nacido en Dublín, quien tiene previsto jugar la Copa Mundial por Cabo Verde en junio.

"Irlanda tiene aquí la oportunidad de liderar y hacer lo que otros no harán."

Israel ha participado en competiciones de la UEFA desde principios de la década de 1980, después de haber sido excluido de las competiciones de la Confederación Asiática de Fútbol en la década ‌de 1970, cuando varios países se negaron a jugar contra ellos.

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, dijo que los dos partidos contra Israel deberían disputarse.

"Hemos sido críticos y nos hemos opuesto con mucha firmeza a la política del Gobierno israelí, particularmente dentro de Gaza. Condenamos el ataque de Hamás contra Israel, que fue absolutamente horrible", dijo el ‌Taoiseach al Irish Times.

"Creo que el deporte es un ámbito que puede resultar complicado cuando entra en el terreno de la política".

En febrero, el director ejecutivo de la FAI, David Courell, ‌dijo que la selección ⁠nacional no tenía más opción que cumplir con sus obligaciones o arriesgarse a perjudicar los intereses deportivos a largo plazo del fútbol ​irlandés, incluida una posible descalificación de futuras competiciones.

Una encuesta de la Irish Football Supporters Partnership concluyó que el 76% de los encuestados se oponía a que se disputara el partido.

(Escrito por Conal Quinn; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)