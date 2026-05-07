ARCA: el nuevo monto de la cuota del servicio doméstico en mayo 2026

El aumento en el pago por empleadas domésticas que estableció ARCA para mayo.

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre un aumento en la cuota del servicio doméstico correspondiente a abril de 2026 que impactará en el pago de mayo.

El ajuste que realiza la ex AFIP es por la actualización de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), uno de los componentes que integran la cuota del servicio doméstico junto con los aportes a la obra social y las contribuciones previsionales.

Cabe aclarar que el monto mensual que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares a ARCA depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente y la condición del trabajador.

Los nuevos valores de la cuota del servicio doméstico para mayo

Trabajadores activos mayores de 18 años

Menos de 12: $9.006,78. Aportes: $1.784,27. Contribuciones: $624,67. ART: $6.597,84.

Desde 12 a menos de 16: $14.077,89. Aportes: $3.306,32. Contribuciones: $1.249,06. ART: $9.522,51.

16 o más: $37.571,05. Aportes: $21.990,11. Contribuciones: $1.821,88. ART: $13.759,06.



Trabajadores del servicio doméstico de 16 a 17 años

Menos de 12: $8.382,11. Aportes: $1.784,27. ART: $6.597,84.

Desde 12 a menos de 16: $12.828,83. Aportes: $3.306,32. ART: $9.522,51.

16 o más: $35.749,17. Aportes: $21.990,11. ART: $13.759,06.



Trabajadores jubilados

Menos de 12: $7.222,51. Contribuciones: $624,67. ART: $6.597,84.

Desde 12 a menos de 16: $10.771,57. Contribuciones: $1.249,06. ART: $9.522,51.

16 o más: $15.580,94. Contribuciones: $1.821,88. ART: $13.759,06.



También hay que tener en cuenta que hace pocas semanas se estableció un acuerdo paritario con aumentos escalonados del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, y la incorporación progresiva al salario básico del bono no remunerativo pagado en marzo y el adicional por zona desfavorable se elevó al 31%.

Además, ARCA recordó que todos los empleadores deben registrar a sus trabajadores del servicio doméstico en ARCA. Este trámite se realiza online con Clave Fiscal y garantiza el acceso a derechos laborales.

Cómo dar de alta a una empleada doméstica

Los pasos para dar de alta a una empleada doméstica son los siguientes:

Contar con Clave Fiscal nivel 2 (se gestiona en la web de AFIP/ARCA).

(se gestiona en la web de AFIP/ARCA). Datos personales del trabajador: CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio real, teléfono y correo electrónico.

Información laboral: tipo de tareas, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y carácter de la relación (temporal o permanente).

Obra social: debe ser elegida por el trabajador; en caso contrario, el sistema asigna automáticamente la Obra Social del Personal de Casas Particulares.

CBU de una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del empleado.