El papa visitará las islas Canarias, punto de entrada de migrantes, durante su viaje a España

El papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro del Vaticano

El Vaticano anunció el miércoles que el papa León XIV visitará dos de las islas Canarias, importantes ‌puntos de entrada frente a ‌la costa occidental de África para los migrantes desesperados que se aventuran a cruzar las peligrosas aguas del Atlántico para llegar a Europa, como parte de una gira por España el próximo mes.

León, quien ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra en Irán y las políticas antiinmigración del ​Gobierno de Trump, ⁠visitará España del 6 al 12 de junio en su primer ‌viaje a un país de la Unión Europea fuera ⁠de Italia.

El primer papa estadounidense pasará ⁠los dos últimos días del viaje en las islas de Tenerife y Gran Canaria, donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas ⁠a ayudarles.

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Más de 3.000 personas murieron en 2025 al intentar ​llegar a las islas Canarias, a menudo en ‌botes improvisados, según la ONG Caminando ‌Fronteras.

El papa llegará a España en un momento en que ⁠el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez ha puesto en marcha un programa de amnistía masiva de un año de duración, que permitirá a unos 500.000 inmigrantes solicitar la regularización.

León también visitará Madrid, ​donde se ‌reunirá con el rey Felipe VI y la reina Letizia y pronunciará discursos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados español.

El papa viajará asimismo a Montserrat, en Cataluña, donde visitará a la histórica comunidad benedictina, ⁠y a Barcelona, donde inaugurará la torre más nueva de la Sagrada Familia, la famosa basílica modernista que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

Otros actos previstos para la gira incluyen una vigilia de oración con jóvenes, una misa al aire libre en la emblemática plaza de Cibeles de Madrid y un encuentro con los obispos católicos ‌del país.

El papa, que el viernes cumple un año al frente de la Iglesia, con 1.400 millones de fieles, se ha mostrado más franco en la escena internacional en las últimas semanas.

Durante una gira por cuatro países africanos el mes pasado, condenó enérgicamente la dirección que está ‌tomando el liderazgo mundial y afirmó que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos".

El papa realizará otra visita el 4 de julio a ‌un puerto de ⁠llegada para los migrantes que entran en Europa, viajando a Lampedusa, una isla italiana al sur de Sicilia.

La ​decisión de visitar la isla el día en que Estados Unidos celebra el 250.º aniversario de su independencia ha suscitado gran interés.

Con información de Reuters