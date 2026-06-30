"Una verdadera leyenda": dolor por la muerte a los 79 años de un periodista muy reconocido.

El mundo del periodismo lamenta el fallecimiento de un querido profesional. El periodista británico David Hencke, reconocido por haber revelado algunos de los mayores escándalos políticos del Reino Unido durante su extensa trayectoria en The Guardian, murió a los 79 años a causa de un cáncer de hígado.

Hencke trabajó durante más de 30 años en The Guardian. Ingresó al diario en 1976 como reportero y luego se convirtió en corresponsal parlamentario en Westminster, cargo que ocupó hasta 2009. Tras dejar el medio, continuó desempeñándose como periodista de investigación.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra la investigación del denominado "cash for questions", un escándalo de la década de 1990 que expuso presuntos pagos a legisladores conservadores para formular preguntas en el Parlamento. La cobertura le valió el premio a Periodista del Año en 1994 y terminó provocando las renuncias de los ministros Neil Hamilton y Tim Smith.

Cuatro años más tarde volvió a ser distinguido por revelar el préstamo secreto de 373.000 libras que permitió al entonces ministro Peter Mandelson adquirir una vivienda en Notting Hill, episodio que desencadenó su primera salida del Gobierno.

"Una verdadera leyenda": dolor por la muerte a los 79 años de un periodista muy reconocido.

El reconocimiento de colegas

La directora de The Guardian, Katharine Viner, lamentó la muerte del periodista y destacó el legado que dejó en la profesión. "David Hencke fue una verdadera leyenda de Fleet Street. Trabajó para The Guardian durante más de 30 años y fue el responsable de dar a conocer algunas de las noticias políticas más importantes de la época", expresó en sus redes.

El periodista Francis Beckett, quien escribió tres libros junto a Hencke, también recordó su pasión por el oficio. "David descubrió desde muy joven algo que le encantaba hacer y en lo que era muy bueno. Y fue un hombre afortunado: pudo dedicarse a ello durante toda su vida laboral. Y lo que le encantaba era descubrir cosas que los ricos y poderosos no querían que supiéramos, y contárnoslas", señaló