Lukaku asume con entusiasmo papel de suplente estrella de Bélgica, en Mundial que podría haberse perdido

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda contra Bélgica

​El delantero belga Romelu Lukaku dijo que está decidido a aportar todo lo que pueda en el Mundial ‌en su papel de "supersuplente", tras ‌una temporada plagada de lesiones que apenas le permitieron al máximo goleador de los "Diablos Rojos" estar en el torneo.

Lukaku disputó algo más de una hora en toda la temporada con el Nápoles italiano, pero ha jugado casi el doble de minutos en el torneo con Bélgica, que se clasificó como primera ​del Grupo G ⁠y se enfrentará este miércoles a Senegal en los dieciseisavos ‌de final.

"Simplemente estoy contento de estar aquí porque, ⁠si nos fijamos en mi temporada ⁠y en cómo ha ido, normalmente nunca debería haber estado en el Mundial", dijo a los periodistas el lunes.

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"Así que para mí, ⁠estar aquí, jugar, ayudar a mi equipo, marcar la ​diferencia, ser decisivo en un partido... es ‌fantástico".

AMENAZA DESDE EL BANQUILLO

Es comprensible que ‌el delantero de 33 años no esté aún en ⁠plena forma, pero sumó un gol y una asistencia en 121 minutos y se ha mostrado especialmente eficaz al salir desde el banquillo.

En el primer partido de Bélgica contra Egipto, ​el equipo ‌perdía por 1-0 y parecía falto de ideas hasta que la entrada de Lukaku provocó un gol en contra que supuso el empate unos 20 segundos después.

Lukaku fue titular y jugó más de una hora en ⁠el empate a 0-0 ante Irán; luego volvió a tener un impacto inmediato frente a Nueva Zelanda, al marcar un gol poco después de salir al campo y situar a Bélgica de nuevo en lo más alto del grupo.

"Tengo mucho tiempo para analizar dónde están los espacios y luego solo intento colarme o aportar un ‌poco más", dijo. "Creo que, cuando entras como suplente, tienes que prestar mucha atención junto con los demás jugadores que están contigo en el banquillo".

Lukaku, uno de los últimos representantes de la generación dorada de Bélgica, los "veteranos" del seleccionador Rudi García, pidió a sus compañeros que ‌ignoraran los ruidos externos y se centraran en el difícil rival que supone Senegal.

"Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y ‌físicamente pueden marcar ⁠la diferencia, así que para nosotros será un gran reto en cuanto a intensidad", dijo Lukaku. "En el ​vestuario les dije que será un 50-50, así que ya veremos qué nos depara el partido".

Con información de Reuters