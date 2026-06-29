Brasil pasa a octavos de final de Mundial con gol en el final de Martinelli ante Japón

El brasileño Gabriel Martinelli celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo contra Japón

La selección ​de Brasil, pentacampeona del mundo, clasificó el lunes a los octavos de final tras vencer dramáticamente 2-1 a Japón gracias a un gol de ‌Gabriel Martinelli en el último ‌minuto del partido disputado en Houston.

Casemiro había marcado el 1-1 transitorio de Brasil después de que Japón se pusiera o en ventaja con tanto de Kaishu Sano.

En los primeros minutos del partido, las alarmas para Brasil se encendieron cuando Lucas Paquetá sintió molestias en la pierna derecha al disputar el balón con un japonés, pero poco a poco el centrocampista se fue recuperando y ​pudo continuar en el ⁠encuentro.

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La selección dirigida por Carlo Ancelotti dominó el inicio del partido, pero ‌fue a los 14 minutos cuando llevó cierto peligro a ⁠la portería nipona con un disparo de Matheus ⁠Cunha que salió cerca del poste derecho tras un desvío del portero Zion Suzuki.

Cuando el partido no ofrecía emociones, Japón sorprendió a Brasil a los 29 ⁠minutos con el gol de Sano, quien aprovechó un mal pase ​de Danilo en la media cancha para robar el ‌balón, escapar en velocidad y vencer al ‌portero Alisson con un disparo en la entrada del área.

Tras el gol, ⁠Brasil se vio desconcertado y por momentos desesperado, mientras los japoneses mostraban seguridad e impusieron su dominio en el partido con una mayor posesión del balón, que sin embargo no se vio reflejado en el marcador.

Al final de ​la primera ‌parte, Paquetá se resintió y salió visiblemente cojeando, situación por la que el jugador del Flamengo fue sustituido por Endrick.

Para la segunda parte, Brasil salió más agresivo en busca de la igualdad, que estuvo cerca de lograr a los 52 minutos con un remate de ⁠Bruno Guimaraes que fue desviado por Suzuki con un vistoso lance.

Dos minutos después, la suerte favoreció a Japón en una jugada donde un remate de Casemiro pegó en la cara del zaguero Takehiro Tomiyasu y, posteriormente, tras una serie de rebotes, lograron alejar el balón del área.

La presión y dominio de Brasil se vio reflejado en el marcador a los 56 minutos con un sólido remate de cabeza de ‌Casemiro en el área chica tras centro enviado por Gabriel Magalhaes.

El portero Suzuki evitó el segundo gol de Brasil al mandar el balón al poste izquierdo tras desviar con la mano izquierda un colocado disparo de Vinicius Junior a los 58 minutos.

Cuando parecía que el partido se iría al tiempo extra, Martinelli anotó el ‌gol del triunfo a los 95 minutos con un disparo cruzado dentro del área tras pase de Guimaraes en una jugada que nació tras un error de la defensa ‌de Japón.

Tras el ⁠pitido final, los jugadores japoneses, que jugaron la mayor parte del partido en su área, se derrumbaron a llorar en el ​campo, mientras los brasileños se abrazaban.

En los octavos de final, Brasil enfrentará al ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega que se disputará el martes en Dallas.

Con información de Reuters