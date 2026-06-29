Brasil le ganó a Japón sobre la hora y pasó a octavos de final del Mundial 2026

Brasil le ganó a Japón sobre la hora y pasó a octavos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ingresa en su etapa más dramática y apasionante con el inicio de las llaves de eliminación directa. En un cruce de estilos que prometía una parálisis cardíaca, la poderosa Selección de Brasil medía fuerzas ante el disciplinado y veloz combinado de Japón, en un encuentro sin margen de error, en el que el vencedor avanzaba a los octavos de final.

A los 29 minutos del primer tiempo, Kaishü Sano anotó el gol del 1-0 parcial. Con un remate fuerte, bajo y cruzado de derecha desde la medialuna, venció la resistencia de Alisson. En los instantes siguientes, Japón dominó a Brasil y hasta lo sometió cerca de su área, aunque sobre el cierre de la primera mitad el "Scratch" equilibró el desarrollo. Así y todo, se marchó 0-1 al descanso.

Sin embargo, a los diez del complemento apareció Casemiro de cabeza para sellar el 1-1 en el segundo palo. Luego, la "Canarinha" dominó y hasta mereció el segundo. Así y todo, no podía quebrar la resistencia de los "Samuráis azules" hasta los 95 minutos, cuando Gabriel Martinelli anotó el 2-1 definitivo. Ahora, Brasil se medirá con el vencedor de Noruega vs. Costa de Marfil, que chocarán el martes 30 de junio a las 14 de Argentina.

Brasil vs. Japón, un partidazo por los 16avos de final del Mundial 2026.

Videos: los goles de Brasil vs. Japón en el Mundial 2026