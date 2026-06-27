Según el Financial Times, Milei planea atraer superricos con "pasaportes dorados" para pagar deudas

El gobierno de Javier Milei trabaja en un programa de "pasaportes dorados" a cambio de "contribuciones monetarias" de una "elite internacional", reportó el periódico británico Financial Times.

El programa de ciudadanía por inversión, según reportó el prestigioso medio económico, requeriría "una donación no reembolsable de aproximadamente 500.000 dólares o la compra de alrededor de un millón de dólares en bonos soberanos de cupón cero, según (confirmaron) dos personas familiarizadas con la situación".

Los funcionarios, acotó el articulo, esperan que el programa "contribuya al pago de decenas de miles de millones de dólares de la deuda que Argentina enfrenta en los próximos años". El Financial Times consultó al Ministerio de Economía argentino, que "declinó hacer comentarios".

Milei, en sus reiteradas visitas a otros países, se encarga de pedir inversiones para la Argentina, amparándose en sus reformar desreguladoras de la economía. El Financial Times recordó la visita al país del empresario Peter Thiel, dueño de la empresa de Inteligencia Artificial aplicada a Defensa, Palantir.

El artículo citó a Armand Arton, fundador de Arton Capital, una consultora que "asesoró al gobierno sobre el plan y lo está promocionando entre sus clientes"; que señaló que Thiel fue “un gran embajador del programa (de ciudadanía por inversión) incluso antes de su lanzamiento”. Sin embargo, consideró improbable que el programa incluya un requisito de residencia, lo que limitaría la carga fiscal de los participantes.

Los consultores consultados por el Financial Times argumentaron que el plan argentino "atraería a estadounidenses y europeos preocupados por la polarización política, los debates sobre la política fiscal local y la posibilidad de una guerra con Rusia".

El presidente estadounidense Donald Trump, a quien Milei admira, lanzó el año pasado un permiso de residencia acelerado de US$1 millón, que, aseguraron, "ha recibido pocas solicitudes", mientras que Paraguay "comenzó a ofrecer residencia a cambio de inversiones a partir de US$70,000 en abril".

Riesgos, experiencias fallidas y prohibiciones en el mundo

La publicación señaló que la ofertas de "pasaportes dorados" en Europa se encuentra prohibida desde el año pasado. En otros lugares han recibido críticas de activistas por la transparencia por facilitar la corrupción y abrir la puerta a riesgos de seguridad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la oferta de Malta, argumentando que convertía la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial. Esta decisión puso fin a la última vía existente para obtener la nacionalidad en la UE, pues Chipre y Bulgaria ya habían abandonado sus programas.

En tanto, el Reino Unido finalizó programa de residencia por inversión en 2022 como parte de una campaña contra el blanqueo de dinero y eliminó la exención de visado para algunos países con programas de ciudadanía por inversión, incluidos Dominica y Santa Lucía, calificando la práctica de "inherentemente de alto riesgo".