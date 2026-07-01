Los aficionados al fútbol desafían el calor en la zona de aficionados de Toronto.

Responsables de la salud en Canadá advierten a los aficionados que acudan el jueves ‌a Toronto para ver ‌el partido entre Portugal y Croacia, correspondiente a dieciseisavos del Mundial, que se mantengan hidratados y limiten el consumo de alcohol, tras la alerta por calor emitida por Environment Canada.

"No esperes a tener sed, sigue bebiendo agua durante el día e intenta moderar ​el consumo de ⁠alcohol; ya sabes que, ciertamente, el alcohol puede ‌provocar una mayor deshidratación", dijo Michelle Murti, ⁠responsable médica de salud de ⁠la ciudad de Toronto.

La sensación térmica en Toronto podría alcanzar los 40° Celsius el jueves debido a la humedad, ⁠explicó Murti a Reuters el martes. Las autoridades ​sanitarias también se estaban preparando para ‌una posible tormenta eléctrica, lo ‌que podría provocar la cancelación de algunas fiestas ⁠para ver el partido.

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Environment Canada advirtió de que las temperaturas subirían por sobre los 35° Celsius, con posibilidad de tormentas eléctricas.

El Toronto Stadium, el recinto ​más pequeño ‌del torneo, acoge el jueves su último partido del Mundial, y la ciudad ha estado organizando fiestas para ver los partidos y zonas públicas para los aficionados durante todos los encuentros.

Desde ⁠inundaciones hasta calor extremo los canadienses, de este a oeste del país, se han enfrentado a unas condiciones meteorológicas extremas antes de la festividad del Día de Canadá, que se celebra el miércoles.

El martes, los aficionados reunidos en torno a la emblemática plaza Nathan Phillips de Toronto ‌se refrescaron bajo las estaciones de nebulización instaladas por el ayuntamiento.

"Estoy aquí para ver el partido. Hace muchísimo calor afuera y ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirán los jugadores ahora mismo. Pero creo que voy a ‌tener que irme antes porque aquí afuera hace demasiado calor", dijo Megan Rennie, de Toronto.

Laura Álvarez, de visita desde Colombia, ‌dijo que solo ⁠quería irse a su hotel y relajarse. "Menos mal que hay agua para beber... Quizás ​salga más tarde, porque hace mucho calor", comentó.

(Escrito por Divya Rajagopal en Toronto; Reporte adicional de Kya Soe e Imad Credi; edición en Español de Manuel Farías)